Mevsim Normallerinin Altında Kış Ayları Yaşanan Avrupa'da Doğalgaz Stokları Hızla Eriyor

Avrupa Gaz Altyapı Birliği (GIE) tarafından açıklanan verilere göre, henüz kış aylarının başında olunmasına rağmen, Avrupa'daki doğalgaz stokları son sekiz yılın en düşük seviyesine geriledi. GIS verilerine göre hem mevcut stoklar çok düşük seviyede, hem de oldukça soğuk geçen kış mevsimi nedeniyle stoklar ortalamanın üzerinde bir hızla azalma eğilimi gösteriyor. Bu durum, 2022 yılının başlarında gaz stoklarının riskli seviyelere gerilemesine ve ani fiyat artışlarına neden olabileceği yönündeki endişeleri arttırıyor.

5 Aralık 2021 itibarıyla, AB ve İngiltere'deki doğalgaz stokları sadece 742 Teravatt saat seviyesine düştü. Mevsim itibarıyla bu miktarın 2013 yılından bu yana en düşük seviye olduğu belirtildi.

Ekim ayından Aralık ayının başına kadar 97 TWh eşdeğerinde doğalgaz kullanıldığı ve bu miktarın geçtiğimiz son on yılın en hızlı tüketim miktarı olduğu açıklandı. Mevcut doğalgaz fiyatlarının yüksek seyretmesine rağmen tüketimin bu hızlara ulaşılması dikkat çekici bulundu.

Şu anda tüm depo envanterleri esas alındığında, doluluk seviyesinin %66 olduğu ve normal kış mevsimi şartlarında bu tüketim seviyesine ancak Ocak ayının ortalarında ulaşılmış olması gerektiği belirtildi.

Bu yıl tüm Kuzeybatı Avrupa ülkelerinde sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyrettiği bir kış yaşanıyor ve bu durum doğalgaz tüketiminin artmasına neden oluyor.

Son iki aydır Avrupa genelinde rüzgar hızlarının da normalin altında seyrettiği ve rüzgar kaynaklı elektrik üretiminin bu durumdan olumsuz etkilendiği de verilen bilgiler arasında yer aldı.

Avrupa'da doğalgazın Ocak 2022 teslimli vadeli opsiyon fiyatının Ekim ayının sonundan itibaren yükselişe geçerek, 65 avrodan 95 avroya yükseldiği belirtildi.

Avrupa için ısınma zorunluluğu gerektiren mevsimsel dönemin henüz sadece dörtte birinin geride kaldığı hesap edildiğinde, kış aylarının bu şekilde sert geçmeye devam etmesi durumunda, enerji seviyelerinin önümüzdeki birkaç ay içerisinde kritik eşiklere gerileyebileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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