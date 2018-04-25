Mevlüt Uysal: "ATA Sporumuz Okçuluğa Hep Birlikte Sahip Çıkmalıyız"

Ödül töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Unutulmuş ata sporumuzun yeniden canlanması memnuniyet verici" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Türkiye Okçuluk Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği tarafından 16-20 Nisan tarihleri arasından gerçekleştirilen "İstanbul Okullar Arası Okçuluk Müsabakaları"nda tamamlandı. İstanbul genelinde 326 ilköğretim, ortaöğretim ve liseden 1101 lisanslı okçunun, Olimpik ve Makaralı Yay dallarında yarıştığı müsabakalarda dereceye girenler için Okçular Vakfı'nda ödül töreni düzenlendi.

Ödül törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın yanı sıra, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, bazı ilçe belediye başkanları ile sporcular ve aileleri katıldı.

"DİKKAT DAĞINIKLIĞI ORTADAN KALKIYOR, ODAKLANMAYI ÖĞRETİYOR"

Törende konuşan Başkan Mevlüt Uysal, unutulan ata sporu okçuluğun tekrar hayat bulmasından ve gençlerin yoğun ilgi göstermesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. "Okçuluğun yeniden hayat bulmasında emeği geçen başta Okçuluk Vakfı olmak üzere herkese teşekkür ederim" diyen Başkan Uysal şunları kaydetti: "Bu sporumuzun yeni nesillere öğretilmesi ve daha sonrasındaki nesillere de aktarılması için önemli çalışmalar yapıldı.

Hepsine bir kez daha teşekkür ediyorum. Okçuluk 7'den 70'e herkesin yapabildiği bir spor. Bu sporla birlikte dikkat dağınıklığı ortadan kalkıyor ve gençlerimiz bir konuya nasıl odaklanabileceğini öğreniyor. Ata sporumuza büyük ilgi gösteren gençlerimizi tebrik ediyor bundan sonra da okçuluğa birlikte sahip çıkmamız gerektiğini tavsiye ediyorum."

VALİ ŞAHİN: "SADECE SPOR DEĞİL RUH TERBİYESİ DE YAPILIYOR"

Törende konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin'de burada sadece spor yapılmadığını, ruh terbiyesi yapıldığını ifade ederek, "Spor yaparken ahlaki değerler, kültüre saygı öğretiliyorsa spor bir anlam ifade ediyor. Aksi halde spor bir yarış ve nefsi besleyen bir hale geliyorsa zararlı oluyor. Görüyoruz ki burada spor ahlakının olmasın da Okçular Vakfının büyük bir payı var. Bu faaliyetin içerisinde olmak bizim için onurdur" dedi.

YILDIZ: "BU DEĞERİ GELECEK NESİLLERE TAŞIMAYA ÇALIŞIYORUZ"

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız'da yaptığı konuşmada, "Oku yayı kuşanmak kültür, medeniyet, vatan şuurunu kuşatmaktır. Ok ve yayın medeniyet tarihimizde önemli bir yeri var. Vakıf olarak biz bu medeniyet değerini gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz" dedi.

BİLAL ERDOĞAN: "DÜNYA OKÇULUĞUNUN EN İYİLERİ BİZİM DEDELERİMİZ"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan'da yaptığı konuşmada okçuluğun çok özel bir spor olduğunu belirterek, "Bizim geçmişimizde tuttuğu yer itibarıyla, kimliğimizin bir parçası olması itibarıyla önemli. Dünya okçuluğunun en iyileri bizim dedelerimiz. Okmeydanı'ndaki okçular tekkesi dünya okçuluğunun dünya tarihindeki merkezi" diye konuştu.

Okçular Vakfı'nın kurulmasından sonra Okmeydanı'nın yeniden dünya okçuluğunun merkezi haline geldiğini kaydeden Erdoğan, "Burada ok atmak büyük bir mesele. Burası aynı zamanda bir tekke. Yani sporcu yetişirken sadece daha iyi atış yapmakla kalınmıyor. Aynı zamanda sporcunun kişisel gelişimi sağlanıyor. Güçlü karakterli bireylerin yetişmesini de sağlanıyor" şeklinde konuştu.

Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı'nın çalışmaları neticesinde uluslararası yarışmalarda madalyalar kazanılmaya başlandığının altını çizerek, hedefin olimpiyatlarda başarı elde etmek olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Ödül töreninin ardından sahnede tüm sporcular protokol üyeleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.