Metroda bıçakla tehdit edilen genç kızın annesi konuştu

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy-Tavşantepe metrosunda şüpheli Emrah Y. tarafından bıçakla tehdit edilip hakaret edilen Senanur Damgacı ile birlikte olan annesi Nilgün Mihdiye Damgacı, "Benim burada asıl söylemek istediğim bir toplu taşıma aracı bu. O şahıs koskoca bıçakla metroya nasıl biner? Hadi bindi, güvenlik bize yardımcı olmadı. Biz o esnada butona (imdat butonu) birkaç defa bastık. 'İmdat' diye bağırdık, çığlık attık. Fakat ses seda yok." dedi.

Anne Damgacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay esnasında videoyu çeken kişiye teşekkür ederek, "O arkadaşımız videoyu çekmeseydi gündeme bu şekilde yansımayacaktı." diye konuştu.

Damgacı, bunun çok ciddi bir olay olduğunu vurgulayarak, "Kızım ve ben çok ciddi bir tehlike atlattık. Metroda oturan mazlum bir bayanımız vardı. Maskesi burnunun altındaydı, şahıs önce bayana tepki gösterdi ve bağırdı." ifadelerini kullandı.

Zanlının tepki gösterdiği kadının sürekli alerjisi olduğunu söyleyerek kendini ifade etmeye çalıştığını aktaran Damgacı, şüphelinin sesini yükselterek hakaretlere başlaması üzerine kızının araya girerek bir kadınla bu şekilde konuşmaması gerektiğini söyleyerek saldırganı uyardığını belirtti.

"Anne olarak ister istemez önüne geçmek istedim"

Damgacı, bunun üzerine şahsın kızının üzerine yürüdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kızım bunu söylediği anda şahıs, üzerimize yöneldi. Çok ağır hakaretler, darp ve şiddetle kızımı itti. Kızım yere düşünce ben de bir anne olarak ister istemez önüne geçmek istedim. O esnada 2 kez düştüm kalktım. Sonrasında ben tekrar kızımı korumak isteyip adama ilerlediğimde adam bıçak çekti. Kızım çığlık atmaya başladı. "

Anne Nilgün Mihdiye Damgacı, bıçağı görünce metrodaki diğer yolcuların korkup geri çekildiklerini anlatarak, "Kızım da beni geri çekti. Adam boş bir alanda bıçağı savurup durdu. Bıçak ufak bir bıçak değildi, kasap bıçağı gibi bir şeydi. Metrodan indi, cama vura vura diğer taraftan geldi. Yine tehdit ve küfürler... Kızım geri çekilmese bir yerine zarar gelecekti." dedi.

"O şahıs koskoca bıçakla metroya nasıl biner?"

Bayağı şiddetli olaylar yaşadıklarını aktaran Damgacı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Benim burada asıl söylemek istediğim bir toplu taşıma aracı bu. O şahıs koskoca bıçakla metroya nasıl biner? Hadi bindi, güvenlik bize yardımcı olmadı. Biz o esnada butona (imdat butonu) birkaç defa bastık. 'İmdat' diye bağırdık, çığlık attık. Fakat ses seda yok. O kapı kapandı, araç hareket etmeye başladığında güvenlik yanımızda belirdi. 'Ne oldu?' diye soruyorlar bize. Öbür durakta da indik. Güvenlik bizi yukarı kadar çıkardı. Şahsın yakalanmadığından dolayı polisle bağlantı kurdurtmadılar. ve yine orada kızımla tek başımıza kaldık. Yanımızda mağdur olan bayan arkadaş da vardı. Metroda yukarıda kaldık. Yani biz dışarı çıkmaya da içeri girmeye de korktuk. En sonunda taksiye atlayarak oradan ayrıldık. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Bu saldırıların bir son bulması lazım. Kadınları kadınlar korumamalı, devlet korumalı."

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

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