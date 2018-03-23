Meteorolojiden Fırtına Uyarısı
Antalya'nın bazı ilçelerine fırtına uyarısında bulunuldu.
Antalya'nın bazı ilçelerine fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Antalya'nın İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde yarın rüzgarın zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği ifade edildi.
Fırtınanın, aynı gün gece etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.
Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.