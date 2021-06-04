Son Dakika | Mete Gazoz, altın madalya kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son Dakika | Mete Gazoz, altın madalya kazandı

Son Dakika | Mete Gazoz, altın madalya kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika gündem haberi: Avrupa Açık Hava Okçuluk Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Turnuvası'nda milli okçu Mete Gazoz, madalya atışları sonucunda altın madalya kazandı.

Avrupa Açık Hava Okçuluk Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Turnuvası'nda milli okçu Mete Gazoz, madalya atışları sonucunda altın madalya kazandı.

1/48 ve 1/24 turlarını bay olarak geçen Gazoz, 1/16 aşamasında Ukraynalı Heorhiy Ivanytskyy ile eşleşerek 7-1'lik skor ile eleme turlarına başladı. 1/8 turunda Gazoz ile Rusya Federasyonu sporcusu Galsan Bazarzhapov arasında gerçekleşen karşılaşma, 6/4'lük çekişmeli bir mücadele sonucu Mete Gazoz'un galibiyetiyle sonuçlandı. Çeyrek finalde Polonyalı Kacper Sierakowski ile yaptığı mücadeleyi 6/0'lık başarılı bir skorla tamamlayarak Türkiye'ye 2. kotayı kazandırdı. Ardından yarı final turunda eşleştiği Fransız Thomas Chirault ile olan maçı 6-4 kazanarak, altın madalya atışlarına geçti. Mete Gazoz, Antalya 100. Yıl Okçuluk Sahası'nda yapılan Kıtasal Kota Turnuvası'nı, Fransız rakibi Jean-Charles Valladont'a karşı yaptığı final maçını 6-0'lık skor ile altın madalya kazanarak tamamladı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Hadise Kenan Doğulu Burak Sergen
Spor Gervinho Ergin Ataman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Mete Gazoz, altın madalya kazandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 18:58:06. #1.13#

title