Son Dakika | Mete Gazoz, altın madalya kazandı

Son dakika gündem haberi: Avrupa Açık Hava Okçuluk Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Turnuvası'nda milli okçu Mete Gazoz, madalya atışları sonucunda altın madalya kazandı.

Avrupa Açık Hava Okçuluk Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Turnuvası'nda milli okçu Mete Gazoz, madalya atışları sonucunda altın madalya kazandı.

1/48 ve 1/24 turlarını bay olarak geçen Gazoz, 1/16 aşamasında Ukraynalı Heorhiy Ivanytskyy ile eşleşerek 7-1'lik skor ile eleme turlarına başladı. 1/8 turunda Gazoz ile Rusya Federasyonu sporcusu Galsan Bazarzhapov arasında gerçekleşen karşılaşma, 6/4'lük çekişmeli bir mücadele sonucu Mete Gazoz'un galibiyetiyle sonuçlandı. Çeyrek finalde Polonyalı Kacper Sierakowski ile yaptığı mücadeleyi 6/0'lık başarılı bir skorla tamamlayarak Türkiye'ye 2. kotayı kazandırdı. Ardından yarı final turunda eşleştiği Fransız Thomas Chirault ile olan maçı 6-4 kazanarak, altın madalya atışlarına geçti. Mete Gazoz, Antalya 100. Yıl Okçuluk Sahası'nda yapılan Kıtasal Kota Turnuvası'nı, Fransız rakibi Jean-Charles Valladont'a karşı yaptığı final maçını 6-0'lık skor ile altın madalya kazanarak tamamladı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı