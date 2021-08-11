Messi transferi resmen açıklandı mı? Messi, PSG ile imzaladı mı? Paris Saint Germain, Messi'yi resmen açıkladı! Messi kaç numaralı formayı giyecek?

Dünyaca ünlü Arjantinli yıldız Lionel Messi, Paris Saint Germain ile her konuda anlaştı. Yıldız oyuncu 10 Ağustos 2021 tarihinde İspanya'nın Barcelona kentinden Paris'e uçmuş ve bu yolculuk Fransız futbol severler tarafından yoğun ilgi görmüştü. PSG'nin gün içerisinde yaptığı paylaşımların ardından, Messi internette en çok merak edilen kişi oldu. Peki, Messi, PSG ile imzaladı mı? Paris Saint Germain, Messi'yi resmen açıkladı! Messi kaç numaralı formayı giyecek?

Daha önce Donnarumma, Wijnaldum, Hakimi ve Ramos transferleriyle Rüya Takımı olarak adlandırılmaya başlanan Paris Saint Germain, dünyanın en iyisi olarak Cristiano Ronaldo ile rekabet eden Lionel Messi'yi de kadrosuna kattı. Transfer dedikodularının açıklanmasının ardından sadece Türkiye'de değil dünya gündemine oturan Arjantinli yıldız oyuncu ile ilgili vatandaşlar internette "Messi, PSG ile imzaladı mı? Paris Saint Germain, Messi'yi resmen açıkladı! Messi kaç numaralı formayı giyecek?" soru ve konularını aratmaya başladı. Messi ile ilgili detaylar haberimizde...

MESSİ, PSG TRANSFERİ RESMEN AÇIKLANDI MI?

Ünlü oyuncuyla her konuda anlaşan Paris Saint Germain, yaptığı paylaşım ile Messi ile resmen anlaştığını duyurdu.

İşte o paylaşım;

Yapılan paylaşımda PSG Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Nasser Al-Khelaïfi'nin "Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'e katılmayı seçmesinden çok memnunum ve onu ve ailesini Paris'te ağırlamaktan gurur duyuyoruz. En üst düzeyde mücadele etmeye ve kupalar kazanmaya devam etme arzusunu gizlemedi ve doğal olarak kulüp olarak bizim de hedefimiz aynısını yapmak." sözleri paylaşıldı.

MESSİ PSG'DEN NE KADAR ALACAK?

Kısıtlamalar dolayısıyla Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'nin Paris Saint Germain'den alacağı ücret belli oldu. Yıldız oyuncu PSG'den 35 milyon Euro alacak.

MESSİ KAÇ NUMARALI FORMAYI GİYECEK?

10 numarayı giyeceği dedikoduları ortaya atılan ve Neymar'ın 10 numarayı kendisine vereceği iddia edilen Lionel Messi'nin forma numarası belli oldu. Yıldız oyuncu önümüzdeki sezon PSG'de 30 numaralı formayı giyecek.

MESSİ KİMDİR?

Lionel Andrés Leo Messi Cuccittini 24 Haziran 1987 yılında, Rosario'da dünyaya gelen, Arjantinli millî futbolcudur.Hâlen aktif futbolcular arasında en iyilerden biri olarak kabul edilmektedir. Henüz 21 yaşındayken, Ballon d'Or ve FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödüllerini almıştır. Yeteneği ve oyun tarzı sıkça benzetilen ve kıyaslanan Arjantinli eski futbolcu Diego Maradona, Messi'yi halefi olarak göstermektedir.

Lionel Messi, 24 Haziran 1987'de Arjantin'in Rosario şehrinde dünyaya geldi. Futbola 8 yaşında Rosario şehrinin takımı olan Newell's Old Boys'da başladı. 2000 yılında ailesi, Messi'nin büyüme hormon eksiklik tedavisi görmesi ve futbola Barcelona'da devam etmesi için İspanya'nın Barselona şehrine taşındı. Barcelona formasını ilk kez 2004-05 sezonunda giyen Messi, La Liga'da gol atan en genç futbolcu unvanının sahibi oldu. 2005-06 sezonunda La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. 2006-07 sezonunda ise El Clásico derbisinde hat-trick yaptı ve 26 lig maçında 14 gol atarak verimli bir performans sergiledi.

Messi, 2008-09 sezonunda kariyerindeki en iyi sezonlarından birini yaşadı. Sezon boyunca 38 gol attı ve altı kupa birden kazandı. 2009-10 sezonunda bütün turnuvalarda 47 gol atarak Ronaldo'nun rekorunu egale etti. 2010-11 sezonunda ise bu rekoru 53 golle kırdı.Messi, kariyeri boyunca on La Liga şampiyonluğu, dört UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı ve iki final maçında gol atmayı başardı. Final maçında attığı gollerin tümü Manchester United'a karşı idi. 2010-11 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 12 gol atarak Gerd Müller ve Jean-Pierre Papin'in ardından üst üste 3 kez gol kralı olan üçüncü futbolcu oldu. 7 Mart 2012 tarihinde Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş mücadelesinde, Bayer 04 Leverkusen'e karşı 5 gol birden atarak Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta en fazla gol atan futbolcu unvanını kazandı. Çeyrek final rövanş maçında da Milan'a karşı iki gol atarak José Altafini'nin Şampiyonlar Ligi'nde (Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla da dâhil olmak üzere) bir sezonda attığı 14 gollük rekoru da egale etmiş oldu ve Şampiyonlar Ligi adıyla ise 2002-03 sezonunda 12 gol atan Ruud van Nistelrooy'un da rekorunu kırdı. Messi, o sezon turnuvayı 14 golle gol kralı olarak tamamladı ve bu turnuvada üst üste dört kez gol kralı olmayı başaran tek futbolcu oldu. 2011-12 sezonunda tüm turnuvalar dâhil olmak üzere 73 gol attı ve dünya rekorunu da kırmış oldu. Aynı sezon La Liga'da 50 gol atarak önceki sezon ligde Cristiano Ronaldo'nun attığı 40 golün de rekorunu kırmış oldu.

Messi, 2005 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda final maçı da dâhil olmak üzere 6 golle gol kralı oldu. Kısa bir süre sonra Arjantin millî futbol takımında forma giymeye başladı. Arjantin formasıyla 2006 FIFA Dünya Kupası'na katıldı ve 2007 yılında Copa América'da ikincilik yaşadı. Ardından 2008 Yaz Olimpiyatları'nda Arjantin Olimpiyat Takımı'yla altın madalya kazandı. Arjantin 2010 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finalde elenirken Messi turnuvayı 3 asistle tamamladı. Ülkesinin ev sahipliği yaptığı 2011 Copa América'da da mücadele etse de Arjantin, çeyrek finalde turnuvaya veda etti. 9 Aralık 2012 tarihinde, Gerd Müller'in bir takvim yılı içerisinde atmış olduğu 84 gollük rekoru egale etti. Arjantin millî takımı ile en çok gol atan futbolcu unvanına sahiptir.

Barcelona'ya La Liga tarafından uygulanan finansal kısıtlama nedeniyle Messi ile sözleşme yenileyememiş ve serbest kalmıştır. 16 yıl sonra Barcelona'dan ayrılan Messi, gitmeden önce basın toplantısı yapmış ve göz yaşları içerisinde Barcelona ve Barcelona taraftarına veda etmişti.

Paris Saint Germain, serbest kalan Lionel Messi ile 35 milyon Euro karşılığında anlaşmış ve bu transfer 2021-2022 sezonu öncesi yılın transferi olarak nitelendirilmiştir. Lionel Messi PSG'de 30 numaralı formayı giyecektir.