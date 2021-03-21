MESKİ, içme suyu tesisleri için 45 jeneratör aldı
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MESKİ, içme suyu tesisleri için 45 jeneratör aldı

21.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:36
MESKİ, içme suyu tesisleri için 45 jeneratör aldı

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, içme suyu tesislerinde kullanılmak üzere ilk etapta 45 adet jeneratör alımı gerçekleştirildiği bildirildi.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, içme suyu tesislerinde kullanılmak üzere ilk etapta 45 adet jeneratör alımı gerçekleştirildiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintilerinden kaynaklı su kesintilerini ortadan kaldırmayı hedefleyen MESKİ, Çamlıyayla'dan Anamur'a, yaylalardan sahil yerleşimlerine kadar tüm içme suyu tesislerine jeneratör montajı yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda 33 kVA ile 350 kVA arasındaki güçlerde 41 sabit jeneratör ile 150 kVA römorklu 4 mobil jeneratör olmak üzere ilk etapta 45 jeneratör aldı. Jeneratörlerin tesislere montaj işlemleri başladı. Son dönemlerde artan içme suyu talebi ve temininde sürekliliğin sağlanması ile tesislerin 7/24 kesintisiz enerji ihtiyacına cevap vermesi adına alınan 45 adet jeneratör ile

planlı elektrik kesintileri ve arızalarından kaynaklı su kesintilerinin önüne geçen MESKİ Genel Müdürlüğü, su arzında süreklilik hedefini en üst noktalara taşıyor.

Ayrıca 4 adet römorklu mobil jeneratör ile özellikle kritik öneme sahip tesislerde yaşanabilecek acil durumlarda enerji temininin aksamadan sürmesi sağlanacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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