Merzifon'da OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale başkanlığında 2020 yılının son Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Demirkale, OSB'de düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilendiğini anımsatarak, her alanda salgına karşı alınan tedbirlere ve kurallara uyulması gerektiğini dile getirdi.

Bu olumsuz durumdan kurtulmak için herkesin üzerine düşeni yapması ve üretim aksamayacak şekilde tüm tedbirlere uyması gerektiğini vurgulayan Demirkale, "Vatandaşlarımıza olduğu gibi yatırımcılarımıza ve sanayicilerimize de kapımız her daim açıktır. Merzifon OSB'de devam eden yatırımlar var. Sanayicilerimizin önünü açmak temel amaçlarımızdan biridir. Atacağımız adımları üretim ve istihdama yönelik belirliyoruz." dedi.

Toplantıda daha sonra OSB faaliyetleri, yatırımlar ve sorunlarla ilgili bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya Belediye Başkanı Alp Kargı, OSB Müdürü Hasbi Altuntaş ve müteşebbis heyeti üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan