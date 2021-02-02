Merzifon'da bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
02.02.2021 17:35 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:38
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cumhuriyet Caddesi'ndeki 4 katlı binanın 3. katında Murat Çoban'a ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Merzifon Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan