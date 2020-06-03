HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Mersin ve Adana'nın mayıs enflasyonu yüzde 10,67

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, Mersin ve Adana'nın oluşturduğu TR62 bölgesinde mayıs ayı enflasyonunu yüzde 10,62 olarak açıkladı.

Mersin ve Adana'nın mayıs enflasyonu yüzde 10,67
03.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:58

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, Mersin ve Adana'nın oluşturduğu TR62 bölgesinde mayıs ayı enflasyonunu yüzde 10,62 olarak açıkladı. TÜİK verilerine göre, Mersin ve Adana'da mayıs ayının zam şampiyonu yüzde 37,02 artışla çilek oldu.

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE) mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4,57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,10 artış gerçekleştiği bildirildi.

Mersin ve Adana'nın mayıs enflasyonu yüzde 10,67 oldu

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü açıklamasında, Mersin ve Adana illerinden oluşan TR62 Bölgesinin mayıs ayı TÜFE değişim oranlarına da yer verildi. Açıklamaya göre, Mersin ve Adana'da, TÜFE'de mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,18; bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4,48; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,67 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,63 oranında artış gerçekleşti.

Mersin ve Adana'da da mayısın zam şampiyonu çilek oldu

Mersin ve Adana'da mayısta fiyatı en çok artan ve ucuzlayan ürünler Türkiye geneliyle aynı oldu. Buna göre, mayısta en yüksek fiyat artışı çilekte gerçekleşirken, en fazla düşüş gösteren sivri biber oldu. Türkiye genelinde geçen ay yüzde 40,87 zamlanan çilek, Mersin ve Adana'da da yüzde 37,02 artışla bölgenin zam şampiyonu oldu.

Sivri biber Türkiye genelinden daha çok ucuzladı

Mersin ve Adana'da mayısta fiyatı en çok ucuzlayan ürün ise yine Türkiye genelinde olduğu gibi sivri biber oldu. Sivri biberin fiyatı, Türkiye genelinde mayısta yüzde 51,37 oranında ucuzlarken, fiyat düşüşü Mersin ve Adana'da daha fazla oldu. Buna göre, Mersin ve Adana'da sivri biberin fiyatı yüzde 53,38 ucuzladı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Ekonomi
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Ekonomi
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek Ekonomi
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor Ekonomi
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı Ekonomi
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek
Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor
Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı
Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun
Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti
İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Oktay Kaldırım Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Beren Saat Çağlar Çorumlu Serenay Sarıkaya
Spor Mete Gazoz Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Rusya Kadın Haziran
Şu an buradasınız: Mersin ve Adana'nın mayıs enflasyonu yüzde 10,67 - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 11:58:50. #1.14#
title