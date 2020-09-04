Mersin Ticaret Borsası
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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı en yüksek 3,90 liradan satıldıBorsada işlem gören ürünler ile fiyatları şöyle: Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday kepeği Kg 1,03 1,03 Aşurelik buğday Kg 2,65 2,69 Paketli pirinç Kg 5,80 6,84 Paketli bulgur.

Mersin Ticaret Borsası
04.09.2020 15:39 | Son Güncelleme: 04.09.2020 15:43

Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı en yüksek 3,90 liradan satıldı

Borsada işlem gören ürünler ile fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday kepeği Kg 1,03 1,03
Aşurelik buğday Kg 2,65 2,69
Paketli pirinç Kg 5,80 6,84
Paketli bulgur Kg 2,80 3,90

Kaynak: AA

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