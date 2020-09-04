Mersin Ticaret Borsası Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı en yüksek 3,90 liradan satıldıBorsada işlem gören ürünler ile fiyatları şöyle: Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday kepeği Kg 1,03 1,03 Aşurelik buğday Kg 2,65 2,69 Paketli pirinç Kg 5,80 6,84 Paketli bulgur.

Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı en yüksek 3,90 liradan satıldı Borsada işlem gören ürünler ile fiyatları şöyle: Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday kepeği Kg 1,03 1,03 Aşurelik buğday Kg 2,65 2,69 Paketli pirinç Kg 5,80 6,84 Paketli bulgur Kg 2,80 3,90 Kaynak: AA