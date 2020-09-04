Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı en yüksek 3,90 liradan satıldıBorsada işlem gören ürünler ile fiyatları şöyle: Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday kepeği Kg 1,03 1,03 Aşurelik buğday Kg 2,65 2,69 Paketli pirinç Kg 5,80 6,84 Paketli bulgur.
04.09.2020 15:39 | Son Güncelleme: 04.09.2020 15:43
Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı en yüksek 3,90 liradan satıldı
Borsada işlem gören ürünler ile fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday kepeği
|Kg
|1,03
|1,03
|Aşurelik buğday
|Kg
|2,65
|2,69
|Paketli pirinç
|Kg
|5,80
|6,84
|Paketli bulgur
|Kg
|2,80
|3,90
Kaynak: AA