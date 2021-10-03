Mersin'de Goran Bregoviç Rüzgarı Esti

MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Balkan müziğinin usta ismi Goran Bregoviç'i dinledi. Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsoru olduğu 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin son konserinde sahne alan Bregoviç, Mersinlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi Macit Özcan Spor Kompleksi'nde düzenlenen konserde, Bregoviç'e sahnede Funeral and Wedding Orkestrası eslik etti. Vatandaşlar Bregoviç'in seslendirdiği şarkılar eşliğinde dans ederek, festival coşkusunu doyasıya yaşadı.

Başkan Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Bregoviç'i konser öncesi ziyaret etti. Konserde, Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer'in yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

"Goran Bregoviç'i sahnede canlı izlemek çok heyecan verici" Konser öncesi düşüncelerini paylaşan Yaşam Yanardağ Çelik, "Bugün de bizim için açıkçası tarihe geçecek bir gün. Çünkü Goran Bregoviç'i sahnede canlı izlemek çok heyecan verici. Mersin Müzik Festivali bu anlamda sadece Mersin'in değil, Türkiye'nin bir şansı. Her etkinliğe katılmaya çalışıyoruz ama özellikle bazı etkinlikler var ki asla kaçırmıyoruz" dedi. Mersin'de son dönemlerde kültür sanat etkinliklerinin arttığını da söyleyen Çelik, "Özellikle son 3 yıldır pandemiye rağmen bence daha coşkulu, daha keyifli. Herhalde biraz da pandemi izin verirse gerçekten sokaklarda daha coşkulu etkinliklerde buluşacağız diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

"Her yıl katılımcıların biraz daha zenginleşmesine çok seviniyorum"

Mersin'in tanınmış isimlerinden araştırmacı yazar Abdullah Ayan da konseri izleyenler arasındaydı. Ayan, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin kurumsal kimliğe bürünmüş olmasının kendisini sevindirdiğini belirterek, "Her yıl katılımcıların biraz daha zenginleşmesine çok seviniyorum. Mersin'in böyle güzel bir gece ile dünya çapında anılması benim için çok önemli. Çok duygulandım bu gece. Normal şartlar altında bir Mersinli'nin kolay kolay göremeyeceği bir sanatçı, dünya çapında bir değer. Mersin halkına izleme fırsatı yaratıldığı için ayrıca festival komitesine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 3. 10. 2021 09: 29: 43

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