Mersin'de düğünde tüfekle havaya ateş açılması sonucu 10 kişi yaralandı
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Mersin'de düğünde tüfekle havaya ateş açılması sonucu 10 kişi yaralandı

Mersin'de düğünde tüfekle havaya ateş açılması sonucu 10 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde düğünde av tüfeğiyle havaya ateş açılması sonucu 10 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde düğünde av tüfeğiyle havaya ateş açılması sonucu 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Esenler Mahallesi'nde açık alanda yapılan düğünde av tüfeğiyle havaya ateş açıldı.

Saçmaların isabet etmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Havaya ateş açtığı öne sürülen zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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