Mersin'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
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Mersin'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Mersin'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte anma etkinliği düzenlendi.

Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte anma etkinliği düzenlendi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, başsavcı vekilleri Ömer Faruk Güngör ve Cihad Gezmen ile cumhuriyet savcıları Yusuf Taner Yıldız, Ahmet Aksu ve Çağrı Soydan, Denetimli Serbestlik Müdürü Taner Kocalar, Cezaevi Müdürü Recep Gögüş ve infaz koruma memurları, şehitlerin kabrine karanfil bırakarak dua ettiler.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla yayımlandığı mesajında ise "Hain darbe girişimini, dünyada eşi görülmemiş bir kahramanlık ve cesaretle önleyen aziz milletimize ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, şehitlerimizi de sonsuz rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

15 Temmuz'da vatanın bağımsızlığını, bölünmez bütünlüğünü ve anayasal düzenini darbe ile ortadan kaldırmayı amaçlayan hain FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, gözü dönmüş bir şekilde milletin tepesine bombalar yağdırdığını ve en alçakça saldırılarda bulunduğunu hatırlatan Öztoprak, "Ancak milletimizin bu uğurda can verip, esaret altında yaşamayı asla kabul etmeyeceğini, 'ölürsek şehit, kalırsak gazi' anlayışıyla meydanları dolduracağını hesap etmemiştir. 7'sinden 70'ine meydanlara çıkan aziz milletimiz, hain darbe girişimini dünyada eşi görülmemiş destansı bir kahramanlıkla önlemiştir. Bu, nesiller boyu unutulmaması gereken, çocuklarımıza, gençlerimize sürekli hatırlatmamız gereken bir haykırıştır. Tarihi şanla dolu ecdadımızın yaptığı gibi aziz milletimiz darbecilere karşı dururken tüm dünyaya, 'Türkiye geçilmez' mesajını vermiştir. Bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duymamıza vesile olan 15 Temmuz şehitlerimizi sonsuz bir rahmetle anıyor, gazilerimize ve aziz milletimize de bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Mersin'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Mersin'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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