Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? - SON DAKİKA TCMB toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası'nın para politikası toplantısında alacağı faiz kararı ile ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılan son faiz açıklaması, ekonomi çevrelerinin ve yatırımcıların yakından takip ettiği başlıca gündem maddeleri arasında yer alıyor. Peki, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ne zaman duyurulacak? ABD Merkez Bankası faiz oranında değişikliğe gitti mi? İşte, tüm bu soruların yanıtları ve gelişmelere dair ayrıntılar…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 24 Temmuz 2025 Perşembe günü gerçekleştirecek. Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı aynı gün saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak. Ekonomistler, politika faizinin yüzde 46 seviyesinde sabit tutulup tutulmayacağına odaklanmış durumda.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak

Haziran ayında faizde herhangi bir değişikliğe gitmeyen TCMB'nin, temmuz ayı toplantısında da benzer bir karar alıp almayacağı merak konusu. Kararın, döviz kuru, enflasyon beklentileri ve kredi piyasaları üzerindeki etkileri yakından izlenecek.

TCMB toplantısı ne zaman

FED FAİZ BEKLENTİLERİ NE YÖNDE? (SON DAKİKA)

ABD Merkez Bankası (FED), yılın kritik toplantılarından birini 29–30 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirecek. FED'in faiz kararı ise 30 Temmuz Çarşamba günü, Türkiye saati ile 22.00'de (ABD saatiyle 05.00) açıklanacak. Küresel piyasalarda gözler bu tarihe çevrilmiş durumda.

Haziran ayında faiz oranlarını sabit tutan FED, Temmuz toplantısında da herhangi bir indirim sinyali vermemesi bekleniyor. Başkan Jerome Powell, geçtiğimiz açıklamasında enflasyonun yeterince düşmeden faiz indiriminin gündeme alınmayacağını belirtmişti.

TCMB faiz kararı

Uzmanlar, FED'in temmuz ayında faizleri sabit bırakacağını ancak sonbahardan itibaren bir gevşeme adımı gelebileceğini öngörüyor. Özellikle eylül ve sonrası dönemde açıklanacak ekonomik veriler, para politikası seyrini şekillendirecek.

TCMB ve FED'in temmuz ayındaki faiz kararları, yalnızca iç piyasa değil küresel ekonomik dengeler açısından da belirleyici olacak. Faiz oranlarındaki olası değişiklikler, döviz kurları, altın fiyatları, kredi faizleri ve yatırım araçlarını doğrudan etkileyecek. Ekonomik beklentiler açısından temmuz ayı, piyasalar için kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.