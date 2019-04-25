Mera Açılış Töreni - Kilis

Kilis'te Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Mera Islah ve Amenajman" projesi kapsamında, mera açılış töreni düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığında görevlisi ziraat mühendisi Sinan Aykan, Polateli ilçesine bağlı Kayapınar köyünde düzenlenen törende, hayvancılık sektörünün en masraflı kısmının kaba yem temini olduğunu söyledi.

Hayvancılıkta daha az maliyetle, daha kaliteli ve fazla ürün elde edebilmenin şart olduğunu anlatan Aykan, şunları kaydetti:

"Hayvansal üretimde maliyetlerin yaklaşık yüzde 70'i besleme giderleri ve yem hammaddeleridir. Kaliteli kaba yemin en kaliteli ve en ucuz temin edildiği noktalar da çayır ve mera alanlarıdır. Sürdürülebilir bir üretim ve doğal çevrenin korunması için çayır ve mera alanlarımız toprağı yerinde tutarak rüzgar ve su erozyonunu da önleyen en önemli unsurlardan biridir. Uzun yıllardır devam eden aşırı ve düzensiz otlatmalar ve amacı dışında kullanımlardan dolayı ülkemiz meralarında önemli oranlarda azalma meydana gelmektedir."

Türkiye'nin 16,4 milyon hayvan varlığı bulunduğunu ifade eden Aykan, bu hayvanların kaliteli kaba yem ihtiyacının 75 milyon ton civarında olduğunu söyledi. Aykan, bu ihtiyacın da yaklaşık 67 milyon tonunun ülke kaynaklarıyla karşılanabildiğini belirtti.

Türkiye'nin meralarının ot verimlerinin bölgelere göre değiştiğini, ortalama dekar başı 45 ile 100 kilogram arasında verim alındığını ifade eden Aykan, bu rakamın yapılan ıslah edilen alanlarda 200 ile 300 kilograma kadar çıkabildiğini vurguladı.

Bakanlık olarak ıslah çalışmaları dışında yem bitkisi ekiminin de desteklendiğine işaret eden Aykan, bu sayede önemli artışlar sağladığını ve 2,2 milyon hektar yem bitkisi ekimi yapıldığını belirtti.

Aykan, mera yaylak ve kışlaklarında Mera Kanunu'nun kabulünden sonra ıslah faaliyetlerine başlandığını belirterek, "Şimdiye kadar yaklaşık 95 milyon dekar alanda bin 589 mera ıslah ve amenajman projesi uygulanmıştır. Kilis ilimizde ise 2000-2018 yılları arasında toplam 33 bin 386 dekar alanda 21 mera ıslah ve amenajman projesi uygulanmıştır." dedi.

Sinan Aykan, amaçlarının ülke genelindeki tüm meraların verimlerini yükseltmek ve çiftçilerin hizmetine sunmak olduğunu vurguladı.

Kilis Valisi Recep Soytürk de bir ülkenin kalkınmasında tarım ve hayvancılığın önemli bir yeri olduğuna işaret etti.

Tören, besicilere çeşitli hediyeler dağıtılmasının ardından çobanların hayvanlarını meraya bırakmasıyla sona erdi.

Etkinliğe, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Adalet Komisyonu Başkanı Harun Ceyhan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA