Menemenspor evinde Bandırmaspor'la oynayacak

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta zirve adaylarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalıp ikinci yarıya puanla başlayan Nasadoge Menemenspor yarın sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'la karşılaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Teknik direktör Cenk Laleci, Bandırmaspor'u yenecek güçte olduklarını belirterek, "İki takım için de zorlu ve çekişmeli bir müsabaka olacak. Biz kazanıp alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyoruz. İç sahada önemli galibiyetler elde ettik. Buna bir yenisini daha eklemeyi amaçlıyoruz. Taraftarımızın desteği ile sahada gereken mücadeleyi göstereceğiz ve istediğimiz sonucu alacağız" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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