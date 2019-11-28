Menderes'te tarımsal kalkınma konferansı

28.11.2019 10:21 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:26

İzmir Menderes ilçesinde, belediye tarafından düzenlenen Tarımsal Kalkınma Konferansı yoğun katılımla yapıldı.



Menderes Belediyesi tarafından Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Merkezinde düzenlenen Tarımsal Kalkınma Konferansı, üreticilerin ve kooperatif temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Köy-Koop İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ertuğrul Tugay'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta kooperatiflerin önemi masaya yatırıldı.



Konferansın açılış konuşmasını yapan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, üreticinin yanında yer aldıklarını belirterek, "Türkiye'nin kurulma aşamasında kalkınma ataklarından birisi tarımdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, savaştan başarıyla çıkmış, yorgun ama umutlu bir milletin kalkınması adına her alanda adımlar atarken, en büyük adımı tarım alanında atmıştır. Bunu da 'Milli ekonominin temeli tarımdır' sözüyle ifade etmiştir. Geçmişte tarıma yönelik atılan adımlar ortada, günümüzde ise geçmişin aksine kara günleri yaşamaktayız. Geldiğimiz noktada üreticilerimiz dertli, çiftçimiz sıkıntı içerisinde. Ancak Menderes Belediyesi olarak bahanelerin arkasına sığınmıyor, herkesin sesi, her kesimin belediyesi olmak için gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızda üreticimizin de yanında yer alıyoruz" dedi.



Yerelde kalkınma ile güçlenen bir ekonomi için tarım desteklerini önemsediklerini kaydeden Başkan Kayalar, "Tarım ve hayvancılık projeleri başlığı altında topladığımız 12 projemiz için kolları sıvadık. Bu projelerimizi belirlerken tek bir amacımız vardı; o da, üreticimizin ekmeğini büyütmek, çiftçimizin yüzünün gülmesini sağlamak. Ziraat alanında gerçekleştireceğimiz tüm çalışmaların merkezini ise tek bir şey oluşturuyor; yerel ekonomileri güçlendiren, yaşam şartlarını iyileştiren, yoksulluğun azaltılmasında etkin bir araç olan kooperatifçilik. Bu kapsamda başlattığımız ortak akıl toplantılarının ilkini ilçemizde faaliyette olan 12 tarım kooperatifinin temsilcileriyle bir araya gelerek gerçekleştirdik. Toplantımızda kooperatiflerimizin sorun ve taleplerini masaya yatırdık. Menderes'imizde tarım adına atacağımız her adımda kooperatiflerin etkinleşmesi, kooperatifçiliğin önünün açılması, kadın kooperatiflerinin artması için gereken tüm desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.



"Köy-Koop olarak yanınızdayız"



Gerçekleştirdiği sunumda kooperatiflerin önemini anlatan Köy-Koop İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer de, "Türkiye'de küçük üreticiler bir araya gelmek zorunda; bunun da tek çatısı kooperatif. Bir şeyi değiştirmek için el ele vermek, bir araya gelmek gerekiyor. Bütün mesele doğru kişilerle doğru yolda olmak. Geçmişten bugüne gelen bir kooperatifçilik anlayışımız var. Bu anlayışın devamını sağlamamız gerekiyor. Her alanda bu memleketi eşit bir şekilde temsil etmek zorundayız. Memleketin aydınlık geleceği için sadece erkek üzerinde ekonomik baskının olmaması, toplumun sadece erkek egemen idaresinin olmaması lazım. Erkeklerin üzerindeki yükü almamız gerekiyor. Bu yüzdendir ki kooperatifçilik anlamında da kadınların aktif olması önemli. Kadın kooperatiflerinin sayısının artması ve etkin olması gerekiyor, örgütlenmemiz gerekiyor. Köy-Koop olarak çatımızda 104 tane tarımsal kalkınma kooperatifi var. Hepsi yerelin yüzde 100 desteğini almış kooperatifler. Bizim güçlenmemiz için ürettiğimiz ürünün pazarlanacak alana ihtiyacı var. Biz hep bunda zorlanıyoruz, yoksa köylümüz hiç durmadan üretiyor; ama aynı zamana pazarlama konusunda zorluk çekiyor. O noktada da yerel yönetimler çare olmaya çalışıyor. Bizim yakaladığımız başarı hikayesinin şimdi Menderes'te yazılma zamanı. Bizler desteğe hazırız sizlere köprü olmaya hazırız" dedi.



"Bir milyar liranın üzerinde destek verdik"



İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ertuğrul Tugay da, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri çalışmaları aktardı. Tugay, kırsal kalkınmanın başkentinin İzmir olduğunu belirterek, "Tarihten bu yana İzmir tarım konusunda her zaman öncü olmuştur. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz de 'Başka bir tarım mümkün' sloganıyla yerelde üreticiye ve üretime değer katan projelerimizle Türkiye'ye örnek olduk. Yaptığımız çalışmalarımızla ilkleri hayata geçirdik. Üreticimize destek vermeye devam edeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kırsala verdiğimiz desteklerin toplam bedeli bir milyar 179 milyon lirayı aşmış durumda. Bunun yaklaşık 670 milyon lirası üretici kooperatiflerinden aldığımız ürünler karşılığında kooperatiflere ödediğimiz bedel. Yani bütün çalışmalarımızda üreticimizden alıp üreticimize vermeye, onlara destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA