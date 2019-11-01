Menderes'te odun kömür denetimi

01.11.2019 09:01

Menderes Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki tüm odun, kömür satış yerlerinde denetimler gerçekleştiriliyor. Kalite kontrolü ve satış yetki belgesi kontrolünün yapıldığı denetimlerde çevre ve insan sağlığı açısında zararlı olan türdeki kömürlerin satışına izin verilmiyor.

DENETİMLER SÜRECEK

Hava kirliliğiyle mücadele kapsamında denetimlerin gerçekleştiğini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " Kış aylarının gelmesiyle birlikte odun ve kömür satışlarında artış yaşanıyor. Menderes Belediyesi olarak satışların yapıldığı yerlerde denetimlerimizi arttırdık. Amacımız çevreye ve insana zararlı ürünlerin satışlarını engellemek. Ekiplerimizin çalışmaları devam edecek. Sıkı denetimlerle zararlı türdeki kömürlerin ilçemizde satılmasına, çevreye ve insan sağlığına zarar vermesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler