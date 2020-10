Menajerimi Ara 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara 10. bölüm izle! Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kim? Menajerimi Ara konusu

Star TV ekranlarında başlayan Menajerimi Ara dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kimler? Menajerimi Ara konusu ne merak edildi. Menajerimi Ara 10. bölüm izle! Menajerimi Ara 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kıraç, gerçekleri açıklayıp Dicle'nin aklanmasını sağlar ancak Beren'le ilgili verdiği karar ajanstaki bütün dengeleri değiştirir. Ajanstan bir haberin daha sızmasıyla içerideki muhbir bir kez daha gerilimlere yol açar. Feris işiyle ilgili sürpriz bir krizin içine düşerken, Kıraç ise oyuncusu Buse'yi 'Peri Masalım' kadrosuna sokabilmek için her yolu dener. Çınar'la dışarı çıkacağı için heyecanla bekleyen Jülide bir sürprizle karşılaşır. Beren'in yalanından sonra aralarında soğuk rüzgarlar esen Barış ve Dicle her şeyi tatlıya bağlamışken, Emir'in yaptığı hamle Barış'ın duygularının karışmasına neden olur. Dicle'nin büyük sırrını bilen gizemli bir kişi yapacağı hamle ile Dicle'yi çok zor bir durumda bırakır.

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Menajerimi ara dizisinin yeni bölümü bu akşam 01 Kasım Pazar 2020 günü saat 20:00 'da ekranlara gelecek. Dizi normalde salı günü yayınlanıyordu. Fakat artık günü değişti ve yeni günü pazar oldu.

MENAJERİMİ ARA OYUNCU KADROSU

Ana karakterler:

Kıraç Özdal (Barış Falay): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Dicle'nin babasıdır, ancak bunu karısı Mayda'da dahil olmak üzere herkesten gizli tutmaya çalışır.

Feris Dikmen (Canan Ergüder): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Özgüveni yüksek ve sert bir kişilik. Dicle'nin patronu.

Çınar Bilgin (Fatih Artman): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Duygusal bir yapısı vardır. Bu duygusallık iş ilişkilerine de yansır ve müşterilerine arkadaş olarak yaklaşmaya meyillidir.

Dicle Ertem (Ahsen Eroğlu): Feris'in asistanı. Antalya'da büyümüş, babası tarafından ilgi görmeyen bir kız. Annesini ve kendisini terk ettiği için babasını affedemiyor ancak İstanbul'a gelip Ego ajansında çalışmaya başlayarak kendini ona kanıtlamaya çalışıyor.

Barış Havas (Deniz Can Aktaş): Feris'in menajerliğini yaptığı oyunculardan biri. Yeni bir yetenek.

Peride Şener (Ayşenil Şamlıoğlu): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Menajerler arasında en tecrübelisi ve genellikle Yeşilçam'dan oyunculara menajerlik yapıyor.