Memur-Sen, memurlar için sunulan zam teklifinin yenilemesini istedi
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Memur-Sen, memurlar için sunulan zam teklifinin yenilemesini istedi

Memur-Sen, memurlar için sunulan zam teklifinin yenilemesini istedi
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Memur-Sen Sivas İl Temsilcisi Halil İbrahim Temiz, hükümetin memur zam teklifini yenilemesini istedi.

Memur-Sen Sivas İl Temsilcisi Halil İbrahim Temiz, hükümetin memur zam teklifini yenilemesini istedi.

Temiz, sendika binasında yaptığı açıklamada, kamu görevlileri olarak çözümü toplu sözleşme masasında gördüklerini söyledi.

4 milyona yakın kamu görevlisi ve 2 milyona yakın memur emeklisinin gözünün toplu sözleşme masasında olduğunu belirten Temiz, şunları kaydetti:

"Yüksek enflasyon karşısında kamu görevlilerinin maaşları erimektedir. 3600 ek göstergesi de dahil olmak üzere kapsamı genişletilmiş bütün kamu görevlilerini mutlu edecek bir teklif sunulmalıdır. Kayıplarımızı giderecek, memuru enflasyona ezdirmeyecek, emeğimize yaraşır yeni bir teklifin pazarlığa imkan tanıyacak şekilde pazartesi gününe kadar sunulmasını istiyoruz."

Memur-Sen, memurlar için sunulan zam teklifinin yenilemesini istedi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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