Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın Bitlis ziyareti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın Bitlis ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın Bitlis ziyareti

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bitlis'te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

BİTLİS (İHA) - Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bitlis'te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Muş'tan karayoluyla Bitlis'e gelen Yalçın, Bitlis Eren Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti. Daha sonra Bitls Belediyesine geçen Yalçın burada Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile kısa bir görüşme yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz'ı da makamında zityaret eden Yalçın, itfaiye ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ziyaretleri gerçekleştirdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, akşam saatlerinde Bitlis Öğretmenevi'ne geçerek burada üyeleriyle akşam yemeği yedi. Yalçın ardından toplantı salonuna geçerek, 'Genişletilmiş İl Divanı' toplantına katıldı.

Burada üyelere yönelik açıklamalarda bulunan Yalçın, geceyi Bitlis'te geçirecek. Yalçın karayoluyla Siirt'te geçecek. - BİTLİS

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın Bitlis ziyareti

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın Bitlis ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Süleyman Soylu Binali Yıldırım Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Şafak Sezer Kerem Kamışlı
Spor Salih Uçan Lionel Messi Mustafa Denizli Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın Bitlis ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 21:51:30. #1.11#