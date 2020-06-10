Memur-Sen 25. yaşında Memur-Sen Afyonkarahisar İl Temsilcisi Mustafa Arslan, sendikalarının kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Memur-Sen Afyonkarahisar İl Temsilcisi Mustafa Arslan, sendikalarının kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Arslan, mesajında, bundan tam 25 yıl önce Mehmet Akif İnan, isminin bütün yönleriyle müsemma bir zeminde insana değer, emeğe güç, mücadeleye örgüt kazandırmak adına Memur-Sen'i sendikal hayata kazandıran soylu iradeyi arkadaşlarıyla beraber ortaya koyduğunu belirtti.

Mücadelenin Ankara'da bir odada başladığını aktaran Arslan, "25'inci yılın şafağında dünyada ve yedi kıtada adından, iradesinden, hassasiyetlerinden ve kavramlarından bahsettiren evrensel soylu mücadele platformuna dönüşmüştür. Enaniyet reddedilip emanet esas alınınca, ekalliyet yok sayılıp ehliyet hedef haline getirilince, kibir, şan, şöhret reddedilip hep birlikte, her zaman özveriyle, her yerde inanç ve değerler ilkeselliğine dayanılarak mücadele yürütülünce insanın kazanmasına, emeğe kazandırılmasına, mücadelenin zirveye çıkarılmasına dair başlangıç hikayesidir Memur-Sen.

Memur-Sen'i özümsemek kolay, özetlemek zordur. Tarih yapmanız yetmez, aynı zamanda tarihi yazmanız da gerekir. Binlerce yıllık emek, hak ve alın teri mücadelesinin 25 yıla sığdırılmış birikimin adı olarak, Memur-Sen'in yaptıklarının, dirayetinin, direncinin anlatılması gerekiyor. Emek için ter dökmeye, özgürlükler için irade göstermeye, adaletin yanında durmaya, hakkaniyet ve refah için mücadele etmeye, yasakları sınırlamaları sona erdirerek özgürlük alanlarını genişletmeye, gerçekten demokratik hukuk devletini insan için insanı yaşatmak için tam ve eksiksiz şekilde kurmaya dönük her çalışmanın öncüsü olmaya da paydaşı olmaya da katkı sunmaya da hazırız."

Kaynak: AA