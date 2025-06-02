Memur maaşlarına Temmuz 2025'te ne kadar zam yapılacak? Temmuz ayı memur maaş zammı belli oldu mu?

Temmuz 2025 memur maaş zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca memur ve emekli, Temmuz ayında yapılacak maaş artışını merakla bekliyor. Peki, Temmuz 2025'te memur maaşlarına zam yapılacak mı, ne kadar? Zam oranı belli oldu mu? İşte, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dahil olmak üzere merak edilen tüm detaylar…

TEMMUZ 2025'TE MEMUR MAAŞLARINA ZAM YAPILACAK MI?

Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca memur ve emekli maaş zammına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. 2025 yılının ikinci yarısında geçerli olacak maaş artışları, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı üzerinden hesaplanacak.

Ancak nihai zam oranı, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından kesinlik kazanacak. Gözler 3 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak TÜİK verilerinde olacak.

Memur maaşlarına Temmuz 2025'te ne kadar zam yapılacak

MEMUR MAAŞLARINA TEMMUZ 2025 ZAM ORANI BELLİ OLDU MU, NE KADAR?

Yılın başından bu yana açıklanan enflasyon rakamları, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranını belirlemeye devam ediyor. Ocak ayında %5,03, Şubat'ta %2,27, Mart'ta %2,46 ve Nisan'da %3 seviyesinde gerçekleşen aylık enflasyona, Mayıs ayında yaklaşık %2'lik bir artışın daha eklenmesi öngörülüyor. Bu durumda, ilk beş aylık toplam enflasyon oranı %15,62'ye ulaşacak.

Ancak, emekli maaşlarına yansıyacak net zam oranının kesinleşebilmesi için Haziran ayı enflasyon verisinin de açıklanması gerekiyor. Haziran rakamlarının duyurulmasıyla birlikte, Temmuz ayında uygulanacak zam oranı tam olarak belli olacak.

Memur maaşlarına ZAM Temmuz 2025

MEMUR EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Memurlar ve memur emeklileri için maaş artışı, farklı bir zam hesaplama yöntemiyle belirleniyor. 2025 yılı için geçerli olan toplu sözleşme kapsamında, yılın ilk yarısında %6, ikinci yarısında ise %5 oranında zam yapılması planlanıyor. Ancak gerçekleşen enflasyon bu oranların üzerine çıkarsa, fark kadar ilave artış da maaşlara yansıtılacak.

Mayıs ayı enflasyonunun %2 seviyelerinde gerçekleşmesi durumunda, memur ve memur emeklileri için yılın ilk beş ayında biriken toplam enflasyon %14,53'e ulaşacak. Bu da memurların, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinde olduğu gibi, enflasyon farkı almaya hak kazanacağı anlamına geliyor.

Sonuç olarak, hem emekli hem de memur maaşlarına yapılacak kesin zam oranı, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yarın açıklayacağı veri, bu sürecin belirleyici adımlarından birini oluşturacak.