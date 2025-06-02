Memur maaşları Kurban Bayramı'ndan önce yatacak mı? 2025 Maaşlar erken yatacak mı? SON DAKİKA

2025 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken, memur maaşlarının ne zaman ödeneceği gündemdeki yerini aldı. Her bayram öncesinde olduğu gibi bu yıl da milyonlarca memur, maaşların erken yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyor. Bayram tatiline sayılı günler kala, memur maaşlarının normal ödeme tarihinden önce hesaplara geçip geçmeyeceği sorusu yanıt bekliyor. Özellikle Kurban Bayramı hazırlıklarını maaş öncesinde tamamlamak isteyen kamu çalışanları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamayı yakından takip ediyor. Peki, Memur maaşları Kurban Bayramından önce yatacak mı? 2025 Maaşlar erken yatacak mı? İşte, merak edilen tüm detaylar…

MEMUR MAAŞLARI KURBAN BAYRAMI'NDAN ÖNCE YATACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 yılı dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran tarihinde başlayacak. Memurların Mayıs ayı maaşları, her zaman olduğu gibi ayın 15'inden itibaren hesaplara aktarılmıştı. Emeklilere yapılan ödemeler ise tahsis numaralarına göre sıralı şekilde sürdürülüyor.

Kamu görevlilerinin maaş ödemeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilgili kurumlara iletilerek çalışanların hesaplarına yatırılıyor.

Memur maaşları Kurban Bayramı'ndan önce yatacak mı

Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı döneminde maaş ödeme planında bir değişiklik yapılmamış, ödemeler standart takvime uygun şekilde gerçekleştirilmişti. Ancak bu yıl, bayram öncesi bir düzenleme geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 Haziran ayına ait bazı ödemelerin öne çekileceğini duyurdu.

SGK'dan yapılan resmi açıklamada;"Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemin e ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

2025 Maaşlar erken yatacak mı

Bu doğrultuda, Emekli Sandığı kapsamında 5 Haziran'da maaş alması planlanan kişilere ödemeler bir gün önceden yapılacak. Memurlar için ise Haziran ayı maaşlarında herhangi bir değişiklik olmazsa ödemeler 15 Haziran'dan itibaren başlayacak.

SSK emeklilerinin maaşları 17 ile 26 Haziran tarihleri arasında yatırılırken, Bağ-Kur emeklileri ödemelerini 25-28 Haziran tarihleri arasında alacak.