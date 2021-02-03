Melisa İmrak: Önce okul bitsin
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Melisa İmrak: Önce okul bitsin

03.02.2021 10:32 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:36
Melisa İmrak: Önce okul bitsin

15 yaşında kraliçelik tacını takan Melisa İmrak, lise öğrenimine ara vermeden devam ettiğini söyledi.

15 yaşında kraliçelik tacını takan Melisa İmrak, lise öğrenimine ara vermeden devam ettiğini söyledi. Reklam ve dizi projeleri için birçok teklif aldığını belirten genç model, bunları okul tatile girdikten sonra değerlendireceğini açıkladı:

"Bütün bu teklifleri değerlendirecek olan kişi aslında Erkan Özerman'dır. Onun çizeceği yolda ilerlemek istiyorum. Disiplinli ve yaşıma göre olgun kişiliğim Best Model ailesi tarafından çok sevildi. Benimle her açıdan çok yakından ilgileniyorlar."

Kaynak: Hürriyet

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