Meksika'da son 24 saatte 378 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 378 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 378 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 4 bin 580 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 580 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 799 bin 188 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 378 kişi daha artarak 82 bin 726'ya ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı