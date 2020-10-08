Meksika'da son 24 saatte 378 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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Meksika'da son 24 saatte 378 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

08.10.2020 08:00 | Son Güncelleme: 08.10.2020 08:04
Meksika'da son 24 saatte 378 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 378 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 378 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 4 bin 580 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 580 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 799 bin 188 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 378 kişi daha artarak 82 bin 726'ya ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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