Mehmet Akif Mahallesi sakinleri sorunlarını Başkan Kılınç'a iletti

10.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:53

Halkın sorunlarını en hızlı şekilde çözmek için rutin olarak mahalleleri ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Mehmet Akif Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.



Her fırsatta halkla bir araya gelmeye özen gösteren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, rutin olarak mahallelere yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelip, sorun ve talepleri dinlemeye devam ediyor.



Son olarak Mehmet Akif Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a belediyenin birim müdürleri de eşlik etti. Mehmet Akif Mahallesi ziyaretinde, mahalle muhtarı Abdullah Dağ ve mahalle sakinlerinden mahallenin sorunları ve öneriler hakkında bilgi alan Başkan Kılınç, Mehmet Akif Mahallesindeki ihtiyaçları yakından takip edip, sorunların çözümü noktasında gerekenlerin yapılması talimatını verdi.



Mehmet Akif Mahallesi Muhtarı Abdullah Dağ ise yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirip, teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA