MEB: Öğretmenler mesleki çalışma programını okullarda yapacak MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı açılış dönemi mesleki çalışma programının, eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin katılımıyla okullarda gerçekleştirileceğini bildirdi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı açılış dönemi mesleki çalışma programının, eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin katılımıyla okullarda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamda, "2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Dönemi Mesleki Çalışma Programı, 24 - 28 Ağustos tarihleri arasında bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin katılımıyla, okullarımızda gerçekleştirilecektir. Çalışma programına ilişkin ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır" denildi.

Kaynak: DHA