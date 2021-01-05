Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi oyuncuları kimler ve kimler seslendirdi?
Bu akşam Kanal D ekranlarında seyircilerle buluşacak Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi, gişede gördüğü ilgiyi televizyon ekranlarında da görmeye devam ediyor. Seyirciler, Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi oyuncuları kimler ve kimler seslendirdi? merak ediyor. Sizler için inceledik...
Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, özgün adıyla Rise of the Planet of the Apes filmi, 2011 yapımı Amerikan bilim kurgu filmidir. Rupert Wyatt tarafından yönetilen film, yeni bir seriye olanak sağlayan esas hikâyeye sahip Maymunlar Gezegeni filminin tekrar çekimidir. Maymunlar Cehennemi Başlangıç filmi, orijinal serideki dördüncü film olan Maymunlar Cehenneminin Fethi filminin (1972) bir benzeridir, fakat serinin devamına uyacak şekilde direkt yeniden çekimi değildir. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 5 Ağustos 2011'de gösterime giren film, bu akşam Kanal D ekranlarında olacak.
MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Film günümüzde yaşanmaktadır. Genetik mühendislerinin maymunların üzerinde yaptıkları çalışmalar sonucu maymunlarda zihinsel gelişmeler olmuştur. Bunları gözlemleyen Will Rodman bir maymunu o genetik araştırmaların yapıldığı tesisten kaçırır. Filmin asıl konusu bundan sonra başlar. Will maymunla dostluk kurar ve ona pek çok şey öğretip bir insan gibi yaşatmaya çalışır. Fakat maymun bunu fark eder. Bir gün, Will'in babası araba kazası yapar. Çarptığı arabanın sahibi Will'in babasının üzerine yürür ve bunu gören Cesar (Will, maymuna bu adı verir.) sinirlenip adamı yaralar. Bunun üzerine Cesar maymun hapishanesine atılır. Burada birçok maymunla tanışır ve pek çok işkenceye katlanır. Fakat Will'e de kırgınlığı geçmez, çünkü Will'in onu orada bıraktığını sanır. Cesar bütün bu olanlara rağmen plan kurar ve maymun arkadaşları ile kaçar ve ardından genetik mühendislerinin bulunduğu binayı yağmalarlar. Birçok insanı öldürüp ormana ulaşmaya çalışırlar ve başarırlar. Filmin sonunda Will, Cesar'a yanında kalabileceğini söyler; fakat Cesar, evinin maymunların yanı olduğunu söyler.
MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?
- Will - James Franco
- Caroline Aranha - Freida Pinto
- Caesar - Andy Serkis
- Charles Rodman - John Lithgow
- Irena - Chelah Horsdal
- John Landon - Brian Cox
- Dodge Landon - Tom Felton
- Steven Jacobs - David Oyelowo
- Robert Franklin - Tyler Labine
- Hunsiker - David Hewlett
- Rodney - Jamie Harris
MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİNİ KİMLER SESLENDİRDİ?
- Andy Serkis/ Caesar - Tolga Tibet
- James Franco/ Will Rodman - Özgür Özdural
- Freida Pinto/ Caroline Aranha - Elif Acehan
- John Lithgow/ Charles Rodman - Emin Şaylan
- Brian Cox/ John Landon - Fatih Özacun
- Tom Felton/ Dodge Landon - Ahmet Taşar
- David Oyelowo/ Steven Jacobs - Savaş Özdural
- Tyler Labine/ Robert Franklin - Aydoğan Temel
- Jamie Harris/ Rodney - Murat Sarı
- Ty Olsson/ Chief John Hamil - Burak Karaman
- David Hewlett/ Hunsiker - Hakan Altuntaş
- BJ Harrison/ Dottie- Tugay Erverdi