Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi oyuncuları kimler ve kimler seslendirdi?

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, özgün adıyla Rise of the Planet of the Apes filmi, 2011 yapımı Amerikan bilim kurgu filmidir. Rupert Wyatt tarafından yönetilen film, yeni bir seriye olanak sağlayan esas hikâyeye sahip Maymunlar Gezegeni filminin tekrar çekimidir. Maymunlar Cehennemi Başlangıç filmi, orijinal serideki dördüncü film olan Maymunlar Cehenneminin Fethi filminin (1972) bir benzeridir, fakat serinin devamına uyacak şekilde direkt yeniden çekimi değildir. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 5 Ağustos 2011'de gösterime giren film, bu akşam Kanal D ekranlarında olacak.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film günümüzde yaşanmaktadır. Genetik mühendislerinin maymunların üzerinde yaptıkları çalışmalar sonucu maymunlarda zihinsel gelişmeler olmuştur. Bunları gözlemleyen Will Rodman bir maymunu o genetik araştırmaların yapıldığı tesisten kaçırır. Filmin asıl konusu bundan sonra başlar. Will maymunla dostluk kurar ve ona pek çok şey öğretip bir insan gibi yaşatmaya çalışır. Fakat maymun bunu fark eder. Bir gün, Will'in babası araba kazası yapar. Çarptığı arabanın sahibi Will'in babasının üzerine yürür ve bunu gören Cesar (Will, maymuna bu adı verir.) sinirlenip adamı yaralar. Bunun üzerine Cesar maymun hapishanesine atılır. Burada birçok maymunla tanışır ve pek çok işkenceye katlanır. Fakat Will'e de kırgınlığı geçmez, çünkü Will'in onu orada bıraktığını sanır. Cesar bütün bu olanlara rağmen plan kurar ve maymun arkadaşları ile kaçar ve ardından genetik mühendislerinin bulunduğu binayı yağmalarlar. Birçok insanı öldürüp ormana ulaşmaya çalışırlar ve başarırlar. Filmin sonunda Will, Cesar'a yanında kalabileceğini söyler; fakat Cesar, evinin maymunların yanı olduğunu söyler.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Will - James Franco

Caroline Aranha - Freida Pinto

Caesar - Andy Serkis

Charles Rodman - John Lithgow

Irena - Chelah Horsdal

John Landon - Brian Cox

Dodge Landon - Tom Felton

Steven Jacobs - David Oyelowo

Robert Franklin - Tyler Labine

Hunsiker - David Hewlett

Rodney - Jamie Harris

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİNİ KİMLER SESLENDİRDİ?