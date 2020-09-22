Mavi Vatan: Türkiye için hangi riskleri içeriyor? Eleştiriler neler? Bir süre "Komşularla Sıfır Sorun" prensibini benimseyen Türkiye, özellikle son 4 yılda deniz yetki alanlarında aktif ve askeri güce dayalı Mavi Vatan doktrinini benimsedi.

Bir süre "Komşularla Sıfır Sorun" prensibini benimseyen Türkiye, özellikle son 4 yılda deniz yetki alanlarında aktif ve askeri güce dayalı Mavi Vatan doktrinini benimsedi. Mavi Vatan doktrinini, İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Nas ve uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. İlhan Uzgel, BBC Türkçe'ye değerlendirdi. Mavi Vatan, Türkiye'ye ne kazandırdı? Doktrin, Türkiye için hangi riskleri içeriyor? Eksikleri neler? Mavi Vatan, yurtdışında nasıl algılanıyor? Video - Haber: Esra Yalçınalp