Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırının 10. yılı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırının 10. yılı

Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerince yapılan saldırının 10. yılı dolayısıyla İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Antalya Şubesi tarafından anma programı düzenlendi.

31.05.2020 19:16 | Son Güncelleme: 31.05.2020 19:21

Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerince yapılan saldırının 10. yılı dolayısıyla İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Antalya Şubesi tarafından anma programı düzenlendi.

Etkinliğe katılanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını dikkate alarak Kepez Kent Meydanı'nda bir araya geldi.

Antalya İHH Başkanı Mehmet Yıldırım, burada yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in, Filistin'i yutmaya, ilhak etmeye devam ettiğini söyledi.

Mavi Marmara saldırsının 10. yılında da Filistin halkının davasını, Kudüs'ün mahzun konumunu ve Orta Doğu'daki siyonist işgalin çirkinliğini gür sesle haykırdıklarını dile getiren Yıldırım, "Mavi Marmara bir yardım misyonu idi, sivildi, evrenseldi, meşru idi, Filistin halkının yanında işgalcinin karşısında idi, Kudüs'ün kurtuluşuna giden kutlu yürüyüşte bir basamak idi ve hepsinden önemlisi bir şahitti." dedi.

Saldırıyı gerçekleştiren katillerinin hala serbest olduğunu belirten Yıldırım, bir an evvel hak ettikleri cezayı almaları gerektiğini kaydetti.

Mavi Marmara'nın, Kudüs ve Filistin mücadelesinin bir parçası olduğunu vurgulayan Yıldırım, Gazze'deki ablukanın bir an önce kalkması için tüm Müslümanlara görev düştüğünü söyledi.

Yıldırım, Gazze Özgürlük Filosu'nun tüm bileşenleri olarak ve Mavi Marmara'da buluşan tüm cesur, iyi yürekler adına 10 şehidi andıklarını belirterek, saldırıyı ve Gazze'yi hiçbir zaman unutmayacaklarını kaydetti.

Denize halatla bayrak ve afiş indirildi

Etkinlikte şehitler adına dua edildi ve güvercin uçuruldu. Buradaki etkinliğin ardından katılımcılar, konvoy eşliğinde Lara'daki falezlere geçti.

Dağcı ve arama kurtarma ekiplerince halatlarla Türk ve Filistin bayrakları ile saldırıda şehit olanların fotoğrafları ve isimlerinin yazılı olduğu afiş, denize indirildi.

Etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Alanda bulunan polis ekipleri, sık sık sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde uyarıda bulundu.

Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırının 10. yılı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Haber
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı Haber
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti Haber
George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
İngiltere'deki araştırmaya göre koronavirüs, ameliyat sonrası ölüm riskini yükseltiyor Haber
İngiltere'deki araştırmaya göre koronavirüs, ameliyat sonrası ölüm riskini yükseltiyor
Normalleşme sürecinin başlamasına saatler kaldı! İşte 1 Haziran'da kalkacak yasaklar ve açılacak yerler Haber
Normalleşme sürecinin başlamasına saatler kaldı! İşte 1 Haziran'da kalkacak yasaklar ve açılacak yerler
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı paylaşımla umut verdi
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı paylaşımla umut verdi
Son dakika: Gri kategoride aranan 2 terörist, Siirt'te etkisiz hale getirildi
Son dakika: Gri kategoride aranan 2 terörist, Siirt'te etkisiz hale getirildi
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Tüm dünyanın gözü burada! Crew Dragon'un yolculuğunun bitmesine saatler kaldı
Tüm dünyanın gözü burada! Crew Dragon'un yolculuğunun bitmesine saatler kaldı
ABD'de polis ve ordu, evlerinden çıkan protestocuları boya kapsülleriyle vuruyor
ABD'de polis ve ordu, evlerinden çıkan protestocuları boya kapsülleriyle vuruyor
Bakan Koca 'Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti' haberlerini yalanladı
Bakan Koca "Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti" haberlerini yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı
George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı
Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan evlerdeki işi beğenmediği için müteahhide kızdı
Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan evlerdeki işi beğenmediği için müteahhide kızdı
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı
Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı
Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak araç çarpması sonucu öldü
Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak araç çarpması sonucu öldü
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu
TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu
ABD, protestolara katılan 'Batman' kostümlü eylemciyi konuşuyor
ABD, protestolara katılan "Batman" kostümlü eylemciyi konuşuyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Devlet Bahçeli Adnan Menderes Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Falcao Fatih Terim Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Daha Fazla Nasa Şehit Protesto Minnesota
Şu an buradasınız: Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırının 10. yılı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 19:22:16. #1.14#
title