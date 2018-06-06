Mavi Kapaklar 3 Engelliye Umut Oldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Yeşilyurt Demir Çelik İlkokulu tarafından iki yıl önce başlatılan "Engel Olma, Umudum Ol" isimli proje kapsamında toplanan mavi kapaklardan alınan 3 tekerlekli sandalye engelli bireylere teslim edildi.

Sınıflar arası başlatılan ödüllü mavi kapak toplama kampanyasında bugüne kadar toplam 300 kg mavi kapak toplandı.

Samsun Maarif Hareketi kapsamında kampanyanın koordinatörlüğünü yürüterek dayanışma, yardımlaşma duygusuyla geri dönüşümün önemi ve faydasını öğrencilere kazandırdıklarını söyleyen öğretmen Gözde Yılmaz, "Engel Olma, Umudum Ol Projemizi iki yıldır bugüne kadar devam ettirdik. En çok mavi kapak toplayan sınıfı ayın birincisi olarak ödüllendirdik. Kampanya sayesinde öğrencilerimizde farkındalık oluşturarak herkesin engelli adayı olduğunu, sağlam bir insanın sonradan engelli olabileceğini, engelli bireylerin ve arkadaşlarının hayatta ne tür zorluklarla karşılaştıklarını ve neler hissedip yaşadıklarını kavratmaya çalıştık" dedi.

"Ülke ekonomisine katkı, engelli bireylere umut"

Toplanan mavi kapaklarla ülke ekonomisine katkı sağlayarak geri dönüşümün önemi ve faydasını da belleklere kazıdıklarını kaydeden Yılmaz, "2 yıl boyunca verdiğimiz emeklerimizin karşılığını bu eğitim sezonu sonunda almış olduk. Projemiz amacına ulaştı. Hem topladığımız 300 kg mavi kapak hem de bu kampanyaya bağışları ile destek olan hayırseverlerimizin katkıları ile 3 adet tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi engelli bireylere teslim ettik. Bu projemize katkı ve destek veren bizi her zaman yanımızda hissettiğimiz Okul Müdürümüz Mustafa Makas'a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Halil İbrahim Akmeşe'ye, kampanyanın koordinatörlüğünde bulunan arkadaşlarımıza, öğrenci velilerimize ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN