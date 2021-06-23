Mavi Deniz Gençlik Kampları Mersin'de başladı

Gençlerin sabırsızlıkla beklediği Gençlik Kamplarının 2021 yılı yaz dönemi 'Mavi Deniz Gençlik Kampları', "Bir Kardeşlik İklimi" sloganıyla Mersin'de başladı.

Gençlerin sabırsızlıkla beklediği Gençlik Kamplarının 2021 yılı yaz dönemi 'Mavi Deniz Gençlik Kampları', "Bir Kardeşlik İklimi" sloganıyla Mersin'de başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gençlerin "bir kardeşlik iklimi" içerisinde çeşitli eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle unutamayacakları anlar yaşayacakları ve tamamen ücretsiz olarak düzenlenen 'Mavi Deniz Kampları', yapılan açılış programı ile Mersin'de başladı. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Silifke Kapızlı da bulunan 23 Nisan, Maliye, Mehmet Akif Ersoy ve Yıldırım Beyazıt gençlik kampları olmak üzere dört kamp merkeziyle hizmet veren ve otel konforunda ücretsiz olarak gençler için gerçekleştirilen kamplara katılan gençlerin, seyahat ve sağlık sigortası da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılıyor.

2021 Gençlik Kampları resmi açılış töreni, Silifke Kapızlı 23 Nisan Gençlik Kampında Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Ecevit Carti, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Cafer Bozkurt, 2 program sorumlusu, 16 gençlik lideri, 3 kafile sorumlusu, 2 diyanet personeli ve 16 ilden 183 kampçı genç olmak üzere 205 kişinin katılımı ile yapıldı.

"Gençlerimizi geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz"

Açılışta konuşan Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Ecevit Carti, "Şuan içinde bulunduğumuz ve ülkemizin dört bir yanında bulunan gençlik kamplarımızı bakanlığımızın hazırladığı programlar doğrultusunda kullanıyorsunuz. Bu gençlik kamplarımızda sizlere gönüllülük esasıyla çalışan program sorumlularımız, gençlik liderlerimiz ile eğitim, kültür, sanat, sosyal ve sportif faaliyetlerle geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Spor aktiviteleriyle, çeşitli etkinliklerle sizin sosyalleşmenizi sağlamayı hedefliyoruz. Umarım siz değerli Gençlerimiz iyi bir kamp dönemi geçirirsiniz. Bir kardeşlik ikliminde güzel anılar, arkadaşlıklarla memnun bir şekilde ayrılırsınız. Ben tekrar 2021 gençlik kamplarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından program halk müziği, geleneksel sokak oyunları, şiir dinletisi ve çeşitli etkinliklerle son buldu.

Kampta gençlere deniz etkinliği, el sanatları, geziler, halk oyunları, kişisel gelişim eğitimleri, kitap okuma saatleri, mangala, okçuluk, sokak oyunları, tiyatro ve müzik eğitimleri, doğa yürüyüşleri gibi birçok etkinlikle unutamayacakları bir kamp dönemi yaşatılacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı