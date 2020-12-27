MasterChef Yemekleri | Alinazik Tarifi! Alinazik Kebabı nasıl yapılır? Alinazik hikayesi nedir?

Alinazik Kebabı, Osmanlı Saray Mutfağı yemeklerinden biridir. Anadolu'nun sevilen tatlarından biri olan Alinazik, patlıcan ve etin buluştuğu en güzel lezzettir. Alinazik, tadı kadar hikayesiyle de ilgi çeker. Bu tarifimizde size Masterchef'te yapılacak Alinazik yemeğinin en güzel tarifini ve hikayesini vereceğiz. İşte en güzel Alinazik Tarifi!

Alinazik Kebabı, lezzeti kadar hikayesiyle de en sevilen, lezzet tarihine not düşülmüş Anadolu yemeklerinin başında gelir. En sevilen ve en ünlü yemeklerimizin başında gelen Alinazik Kebabı'nın anavatanı yemekleriyle ve tatlılarıyla ünlü Gaziantep'tir. Osmanlı Saray Mutfağı'nın da en sevilen yemeklerinden biri olan Alinazik, yarın Masterchef'te yapılacak! Peki tam kıvamında en lezzetli Alinazik Kebabı nasıl yapılır? Alinazik hikayesi nedir? İşte en güzel Ali Nazik tarifi!

ALİNAZİK HİKAYESİ NEDİR?

Gaziantep gastronomisinin en ünlü lezzetleri arasında bulunan Alinazik, patlıcan ve et ile yapılan ve çok lezzetli olan bir ana yemek olma özelliği taşır. Özellikle ocakbaşıların ve Anadolu mutfağıyla ünlü restoranların vazgeçilmez yemeklerinden Alinazik, lezzetiyle yalnızca Gaziantep'te değil tüm Türkiye'de hatta Dünya'da da sevilerek tüketilen popüler bir yemek hâline gelmiştir. Yapılışında ana olarak; et, közlenmiş patlıcan ve yoğurt kullanılan Alinazik, kıyma, köz domates ve yeşil biber gibi farklı malzemelerin de eklenmesiyle yapılabilir.

Türk ve Osmanlı damak zevkine hitap eden önemli yemeklerden biri olan Ali Nazik'in kelime kökeni olarak Arapça'ya dayanır. Arapça'da "güzel" anlamında olan "Ala" ile "yemek" manasında olan "nazik" kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş olan Ali Nazik, yıllar boyunca bu isimle anılmaya ve servis edilmeye devam eder.

"Alinazik" adının ortaya çıkışıyla ilgili anlatılan bir başka hikayeyse, Osmanlı Devleti padişahlarından biri olan Yavuz Sultan Selim'e dayanmaktadır. Bir rivayete göre; Osmanlı Devleti'nin büyük padişahlarından olan Yavuz Sultan Selim, 16. yüzyılda Antep'e gelmiştir ve burada Alinazik ile tanışmıştır.Muhteşem bir şölen eşliğinde Antep'te karşılanan Yavuz Sultan Selim, kendisine sunulan pek çok lezzet arasından en çok Alinazik'i fark eder ve beğenir. Yavuz Sultan Selim'in Alinazik yedikten sonra "Hangi eli nazik yaptı bunu?" diye sorması üzerine bu yemek, literatüre "Alinazik" olarak geçmiştir.

ALİNAZİK TARİFİ

Malzemeler:

1 diş sarımsak

250 gram dana kuşbaşı eti (küçük doğranmış)

50 gram tereyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı tuz

Yoğurtlu Patlıcan için:

3 adet közlenmiş patlıcan

1 çay kaşığı tuz

1 kase sarımsaklı yoğurt

Tercihe göre 1-2 diş sarımsak

Hazırlanışı: