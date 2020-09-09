Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef Dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef menüsü: antipasti, primi piatti, secondi, contorni ve dolci
MasterChef'te bugün dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel esnaf menüsü yemekleri yapmaya çalışarak dokunulmazlığı almaya çalıştı. Peki, 9 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 9 Eylül MasterChef'te hangi yemekler yapıldı?
09.09.2020 20:57 | Son Güncelleme: 09.09.2020 21:01
MasterChef Türkiye bu akşam esnaf lokantası yemekleri ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi dokunulmazlık kazanacak. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 9 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?
9 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununu henüz sonuçlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.
9 EYLÜL MASTERCHEF'TE HANGİ YEMEKLER YAPILDI?
MasterChef menüsü:
Antipasti
Primi piatti
Secondi
Contorni
Dolci
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER
1. Duygu
2. Furkan
3. Bugün belli olacak
4. Bugün belli olacak