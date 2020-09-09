Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef Dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef menüsü: antipasti, primi piatti, secondi, contorni ve dolci
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Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef Dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef menüsü: antipasti, primi piatti, secondi, contorni ve dolci

MasterChef'te bugün dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel esnaf menüsü yemekleri yapmaya çalışarak dokunulmazlığı almaya çalıştı. Peki, 9 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 9 Eylül MasterChef'te hangi yemekler yapıldı?

Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef Dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef menüsü: antipasti, primi piatti, secondi, contorni ve dolci
09.09.2020 20:57 | Son Güncelleme: 09.09.2020 21:01

MasterChef Türkiye bu akşam esnaf lokantası yemekleri ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi dokunulmazlık kazanacak. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 9 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?

9 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu henüz sonuçlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

9 EYLÜL MASTERCHEF'TE HANGİ YEMEKLER YAPILDI?

MasterChef menüsü:

Antipasti

Primi piatti

Secondi

Contorni

Dolci

Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef Dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef menüsü: antipasti, primi piatti, secondi, contorni ve dolci

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER

1. Duygu

2. Furkan

3. Bugün belli olacak

4. Bugün belli olacak

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