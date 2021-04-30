Mart'ta her dört, ilk çeyrekte her beş turistten biri Rusya'dan
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Mart'ta her dört, ilk çeyrekte her beş turistten biri Rusya'dan

Mart'ta her dört, ilk çeyrekte her beş turistten biri Rusya'dan
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke, Mart'ta yüzde 24.24 ve ilk çeyrekte yüzde 20.27 pay ile Rusya oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke, Mart'ta yüzde 24.24 ve ilk çeyrekte yüzde 20.27 pay ile Rusya oldu.

Bu verilere göre, Mart  ayında Türkiye'yi ziyaret eden yaklaşık her dört turistten biri, yılın ilk çeyreğinde ziyaret eden yaklaşık her beş turistten biri Rusya'dan geldi.

Buna göre, Mart ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında;Rusya yüzde 24.24 pay ve 219 bin 458 kişi ile birinci, İran yüzde 7.90 pay ve 71 bin 517 kişi ile ikinci, Almanya yüzde 7.84 pay ve 70 bin 969 ile üçüncü sırada yer aldı.Almanya'yı Ukrayna ve Bulgaristan izledi.Bakanlık verilerine göre, Ocak - Mart döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında;Rusya yüzde 20.27 pay ve 395 bin 915 kişi ile birinci, İran yüzde 7.83 pay ve 152 bin 923 kişi ile ikinci, Almanya yüzde 6.70 pay ve 130 bin 897 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Almanya'yı Bulgaristan ve Ukrayna izledi.Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre; Ocak-Mart döneminde gelen ziyaretçiler yıllık bazda yüzde 50.66 düşüşle 2 milyan 689 bin 986 kişiye geriledi. Bu dönemde gelen yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçiler de yüzde 39.27 azalış ile 736 bin 900 kişiye geriledi.Buna karşılık, Mart ayında gelen yabancı sayısı yıllık bazda yüzde 26.07 artışla 905 bin 323 kişiye yükseldi. Mart ayında gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il şöyle: 1 - İstanbul yüzde 60.27 pay ve 545 bin 608 kişi,2 - Antalya yüzde 17.75 pay ve 160 bin 722 kişi,3 - Edirne yüzde 9.70 pay ve 87 bin 823 kişi,4 - Şırnak yüzde 2.30 pay ve20 bin 786 kişi,5 - Ankara yüzde 1.72 pay ve 15 bin 543 kişi.Ocak-Mart döneminde gelen ziyaret yabancı sayısı yıllık bazda yüzde 53.92 azalarak 1 milyon 953 bin 86 kişiye geriledi. Bu dönemde gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il şöyle: 1 - İstanbul yüzde 63.05 pay ve 1 milyon 231 bin 346 kişi,2 - Antalya yüzde 12.94 pay ve 252 bin 677 kişi,3 - Edirne yüzde 10.36 pay ve 202 bin 435 kişi,4 - Şırnak yüzde 2.84 pay ve 55 bin 533 kişi,5 - Ankara yüzde 1.63 pay ve 31 bin 805 kişi.

(Tablo)


Mart'ta her dört, ilk çeyrekte her beş turistten biri Rusya'dan
Mart'ta her dört, ilk çeyrekte her beş turistten biri Rusya'dan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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