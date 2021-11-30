MARMARİS, MUĞLA (İHA) - IHAAW113543-GEN/30-11-2021

- Marmaris, Travel Turkey'de yer alacak

(Fotoğraflı) Güldemet Kızıl

MUĞLA (İHA) - Türkiye'nin en büyük turizm platformlarından biri olan Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı, sektörün önde gelen profesyonellerini 15. kez bir araya getirmeye hazırlanıyor. Marmaris de fuarda "Sen hep güzelsin Marmaris" temasıyla yer alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde, İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık işbirliği ile dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini bir araya getiren ve Türkiye'nin en büyük uluslararası turizm platformu haline gelen Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nın 15.si bu yıl 2-4 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenecek.

Marmaris Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Fuarizmir'de gerçekleşecek fuardaki yerini alacak. 2022 turizm sezonu için yol haritası çizecek organizasyona bu yıl 22 il ve 5 ülkeden 500 kişi katılacak. İlk 2 gün profesyonel ziyaretçiye açık olan Travel Turkey İzmir Fuarı, son gün halka açık olacak. Fuar 10.00 ile 18.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Turizm cenneti Marmaris, bu yıl fuarda "Sen hep güzelsin Marmaris" temasıyla yer alacak. Marmaris'in eşsiz koyları, berrak suları, muhteşem doğası ziyaretçilere anlatılacak. Marmaris Ticaret Odası, diğer meslek kuruluşları ve Marmarisli otelciler de özel olarak dizayn ettirilen 180 metrekarelik standa Marmaris Belediyesi çatısı altında yer alacak. Alternatif turizmle ilgili bilgilerin de verileceği fuar kapsamında 2 Aralık Perşembe günü, saat 15.00'da Marmaris standında bir de açılış kokteyli düzenlenecek.

Yangın felaketine rağmen Marmaris'in hala çok güzel, keyifli ve her mevsim tatil yapılabilecek bir yer olduğunu anlatılması açısından fuarın çok önemli olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Biz büyük bir felaket yaşadık ama bu Marmaris'in tamamen bittiği anlamına gelmiyor. Kafalarda oluşan algıyı değiştirmemiz ve Marmaris'in hep güzel olduğunu anlatmamız açısından fuar çok önemli. Fuarda diğer sektör temsilcilerimizle birlikte bunu anlatacağız" dedi.

(OD-Y)

30.11.2021 11: 37: 11 TSI

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