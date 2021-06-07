Marmaris'te şampiyon Maçka Belediyesi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marmaris'te şampiyon Maçka Belediyesi oldu

Marmaris'te şampiyon Maçka Belediyesi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Marmaris Belediyesi'nin katkılarıyla özel bir organizasyon firması tarafından gerçekleştirilen Marmaris Master Cup Futbol Turnuvası'nda şampiyon İbrahim Yattara'nın da oynadığı Maçka Belediyesi oldu.

Marmaris Belediyesi'nin katkılarıyla özel bir organizasyon firması tarafından gerçekleştirilen Marmaris Master Cup Futbol Turnuvası'nda şampiyon İbrahim Yattara'nın da oynadığı Maçka Belediyesi oldu.

Marmaris, bir zamanlar yeşil sahalarda fırtına gibi esen futbolcuları veterenlar turnuvasında ağırladı. Tamamen yenilenerek yeni bir görünüm kazanan Gölenye Futbol Sahası ve şehir stadının ev sahipliği yaptığı Marmaris Master Cup'ta 40 yaş üstü onlarca futbolcu ter döktü. Turnuvanın galibi İbrahim Yattara'nın da oynadığı Maçka Belediyesi Veteranları oldu.

İçmeler Mahallesi'ndeki Gölenye Futbol Sahası ve Şehir Stadyumu'nda düzenlenen turnuvada İstanbul, Trabzon, Mardin, Batman, Adıyaman, Muğla ile Edirne'den 16 takım yer aldı. A Milli Kadın Futbol Takımı'nın eski kaptanlarından Bilgin Defterli'nin yanı sıra Pascal Nouma, İbrahim Yattara, Ali Eren Beşerler, Metin Aktaş, Evren Turhan, Timuçin Bayazıt, Salih Akkaya ve Sertan Eser gibi tanınmış isimlerin yer aldığı turnuvada takımlar 4 grupta mücadele verdi.

Eski milli futbolcu Engin Verel ile eski hakem Selçuk Dereli'nin de katıldığı organizasyonda finale Akyüz Masterler ile Maçka Belediyesi çıktı. Maçın başında 1-0 öne geçen Akyüz Masterler, son dakikada İbrahim Yattara'nın frikik golüne engel olamadı ve karşılaşmanın normal süresi 1-1 sonuçlandı. Penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Maçka Belediyesi turnuvayı birinci sırada tamamladı. Kupayı kaldıran İbrahim Yattara ve takım arkadaşları sevinçlerini kolbastı oynayarak gösterdi. - MUĞLA

Marmaris'te şampiyon Maçka Belediyesi oldu
Marmaris'te şampiyon Maçka Belediyesi oldu
Marmaris'te şampiyon Maçka Belediyesi oldu
Marmaris'te şampiyon Maçka Belediyesi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Kenan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Enes Ünal Merih Demiral Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Marmaris'te şampiyon Maçka Belediyesi oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 19:49:51. #1.15#

title