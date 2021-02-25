Marmaris'te hurda araçta etil alkol ele geçirildi
25.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:50
Muğla'nın Marmaris ilçesinde hurda araçta 550 litre etil alkol bulundu.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde hurda araçta 550 litre etil alkol bulundu.
Armutalan Mahallesi'ndeki hurda araçları kaldıran Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, bir aracın içinde koliler bulunduğunu fark etti.
Kolilerde etil alkol olduğunu anlayan ekipler, durumu polise bildirdi.
Ele geçirilen 550 litre etil alkole el koyan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır