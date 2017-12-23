Marmarabirlik, Zeytin Alımında 49 Bin 178 Tona Ulaştı

MARMARABİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 22 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 49 bin 178 ton zeytin satın alan Birliğin '50 bin ton ürün alım' hedefine yaklaştığını söyledi. Alınan ürünün tutarının 279 milyon 944 bin lira olduğunu da belirten Asa, "Ürün bedelinin yüzde 80'ni ödedik. Kalan yüzde 20'lik dilim ise alımların sona ermesinden hemen sonra yapılacak" dedi.



Geçen Eylül ayında, Marmarabirlik'e bağlı S.S. 162 Sayılı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi yönetimi ve ortaklara, Bursa Başköy'deki ziyaret sırasında 2017-18 ürün alım kampanya döneminde bu yılki hedefin 50 bin ton ürün alımı olduğunu açıklayan Asa, ürün bedellerinin de peşin ödeneceği müjdesini verdi, bu müjdeyi sosyal medya hesabında da paylaştı. Asa, devam eden ürün alım kampanyasında gelinen son durum hakkında şu bilgileri verdi:



"Ürün alımlarımız devam etmekte olup, 22 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 49 bin 178 ton alım gerçekleştirilmiştir. Alım hedefimize ulaştığımızı söyleyebilirim. Alınan ürüne karşılık 279 milyon 944 bin liralık ödemenin yüzde 80'lik dilimini ödedik, kalan yüzde 20'lik dilim ise alımların sona ermesinden hemen sonra yapılacak." - Erdekbalıkesir