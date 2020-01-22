Marmara Bölgesi'nde hissedilen deprem (3)
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Marmara Bölgesi'nde hissedilen deprem (3)

Balıkesir Burhaniye'de deprem sırasında sallanan avize görüntüsü BALIKESİR - Manisa'da 5,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

22.01.2020 23:00 | Son Güncelleme: 22.01.2020 23:00
Marmara Bölgesi'nde hissedilen deprem (3)

'de sırasında sallanan avize görüntüsü BALIKESİR - 'da 5,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Marmara Bölgesi'nde hissedilen deprem (3)
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