Mardin Polisi Yaşlı Hastaları Unutmadı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polis Amirliği görevlileri, Mardin Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek moral verdi.

Mardin'de huzur ve güvenliği sağlayan güvenlik güçleri kentteki vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Toplum Destekli Polis Amirliği ekipleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Mardin Devlet Hastanesi'ne tedavi gören hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'ın talimatlarıyla gerekleşen polis-vatandaş dayanışması kapsamındaki çalışmalarda Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli hastanede yatan yaşlı hastaları ziyaret ederek sohbet etti.

Mardin Devlet Hastanesi palyatif ve göğüs hastalıkları servislerinde yatan 24 yaşlı hastayı ziyaret eden ekipler, servislerde yatarak tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu, çiçek taktim etti ve hastalara moral desteğinde bulunarak sohbet etti. Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve emniyet personeli adına hastalara iyi dileklere birlikte geçmiş olsun dileklerini de ileten ekipler, hasta ve hasta yakınları tarafından ilgiyle karşılandı.

Polis ve vatandaş dayanışmasının önemli olduğunu kaydeden Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, huzur şehri Mardin'de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra polis, vatandaş dayanışmasının güzel örnekleriyle karşılaşmaya devam edeceklerini söyledi. Onar, "Bu şehir kadim bir medeniyetin, kadim bir kültürün şehridir. Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın riyasetinde, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlama noktasında vatandaşıyla dayanışma içerisinde olan, vatandaşın desteğini her daim yanında hisseden bir emniyet teşkilatı olma gayretiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA