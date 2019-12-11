Mardin'de tarihi eser operasyonu
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Mardin'de tarihi eser operasyonu

Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 heykel ele geçirildi.

11.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:50
Mardin'de tarihi eser operasyonu

'in ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 heykel ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Saraçoğlu Mahallesinde Suriye uyruklu V.İ'nin üzerinde ve adresinde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 heykel bulundu.

Gözaltına alınan V.İ'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Yeşilli İlçesin Bülbül Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü H.Ö'nün üzerinde 11 gram eroin ele geçirildi.

H.Ö gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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