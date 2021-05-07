Mardin'de pazar yerlerine ilişkin toplantı düzenlendi
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Mardin'de pazar yerlerine ilişkin toplantı düzenlendi

Mardin'de pazar yerlerine ilişkin toplantı düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında pazar yerlerine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında pazar yerlerine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda yapılan toplantıda, yoğunluk oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınması, mevcut pazar yerlerinin genişletilmesi veya ilave pazar alanlarının oluşturulması, kontrolsüz giriş-çıkışların engellenmesi, tezgahlar arasındaki mesafe ile hijyen ve dezenfeksiyon hususunda alınacak gerekli tedbirler ele alındı. Tam kapanma döneminde hem ülke olarak hem de ilde vaka oranları ciddi ölçüde gerilediğine dikkat çeken Vali Mahmut Demirtaş, vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı şekilde gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi. Vali Demirtaş, "Kadim şehrimizde vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Bu süreci fırsat bilip kurallara uymaya devam edersek bu oranı daha da aşağı çekebiliriz. İçişleri Bakanlığımız da bu süreçte vatandaşlarımızın temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması adına genelge yayımladı. Bu kapsamda ilgili tüm çalışma arkadaşlarımız ile bir araya gelerek hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah cumartesi günü bu organizasyonu hep beraber kurallara uyarak yerine getireceğiz" dedi.

Toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar, sebze hali başkanları ve pazarcılar dernek başkanları katıldı. - MARDİN

Mardin'de pazar yerlerine ilişkin toplantı düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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