Mardin'de maske takma zorunluluğu MARDİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

MARDİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından maske takma zorunluluğu getirildi. Maske zorunluluğu ile birlikte Mardin Valiliği, yasağa uymayanlara para cezası uygulanacağı açıklandı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu kurum ve kuruluşları-özel sektör işletmelerinin toplu çalışma alanları, toplu taşıma-özel araçlar; park, cadde, sokak gibi alanlarda maske kullanılması zorunludur. Ayrıca birden fazla kişinin bir arada yürümemesi, toplanmaması, sitelerin park ve bahçelerinde toplu halde bulunulmaması ve sosyal mesafenin korunması (en az 3 adım) ile hijyen kurallarına uyulması ile ilgili tedbirler alınmasına,

?Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Kaymakamlarımız tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23'üncü ve 72'nci maddeleri gereğince gerekli kararların alınması, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde gerekli çalışmaların/ tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: DHA