Mardin'de, kaza sonrası tankerden sızan gaz korkuttu, o anlar kamerada Mardin'de, kaza sonrası tankerden sızan gaz korkuttu, o anlar kameradaMARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, kırmızı ışıkta duran tankere, başka bir tanker arkadan çarptı.

Mardin'de, kaza sonrası tankerden sızan gaz korkuttu, o anlar kamerada

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, kırmızı ışıkta duran tankere, başka bir tanker arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tankerden sızan gaz, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Uluslararası İpekyolu'ndaki Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Gaz yüklü 46 BR 827 plakalı tanker kırmızı ışıkta durduğu sırada, şoförünün ismi öğrenilemeyen 73 SJ 601 plakalı başka bir tanker, arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle tankerde gaz sızıntısı oluştu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk ekildi. Polis, güvenlik amacıyla yolu trafiğe kapatırken, çevredeki vatandaşları da olası bir patlamaya karşı bölgeden uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri, gaz sızıntısını yaptıkları müdahaleyle kontrol altına aldı.

Tankerden sızan gaz ise bir cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedilirken, ekiplerin müdahalesinin ardından, otoyol ulaşıma açıldı.

Kaynak: DHA