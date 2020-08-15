Mardin'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı
Kızıltepe ilçesinde otomobildeki parayı çaldığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
15.08.2020 17:03 | Son Güncelleme: 15.08.2020 18:24
Kızıltepe ilçesinde otomobildeki parayı çaldığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kızıltepe ilçesinde yaşayan Y.E, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ndeki yakınlarını ziyarete gittiği sırada 83 bin 500 lirayı poşet içerisinde aracına bıraktı.
Hastane dönüşü parayı koyduğu yerde bulamayan Y.E, durumu polise bildirdi.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, parayı araçtan Y.E'nin yengesi S.E'nin aldığını tespit etti.
Gözaltına alınan S.E, parayı evin bahçesinde tuğlaların arasına koyduğunu itiraf etti. Para, sahibi Y.E'ye teslim edildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA