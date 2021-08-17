Mardin'de devrilen kamyonda 2 kişi yaralandı
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Mardin'de devrilen kamyonda 2 kişi yaralandı

Mardin'de devrilen kamyonda 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Mardin'de devrilen kamyonda bulunan 2 kişi yaralandı.

Mardin'de devrilen kamyonda bulunan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre 35 ND 469 plakalı kamyon Eryeri köyü mevkisinde devrildi.

Araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından trafiğe yeniden açıldı.

Mardin'de devrilen kamyonda 2 kişi yaralandı
Mardin'de devrilen kamyonda 2 kişi yaralandı
Mardin'de devrilen kamyonda 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen

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