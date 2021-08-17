Mardin'de devrilen kamyonda 2 kişi yaralandı
Mardin'de devrilen kamyonda bulunan 2 kişi yaralandı.
Mardin'de devrilen kamyonda bulunan 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre 35 ND 469 plakalı kamyon Eryeri köyü mevkisinde devrildi.
Araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından trafiğe yeniden açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen