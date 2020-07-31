Mardin'de bayram namazı kılındı, cemaat tokalaşmadan dağıldı
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Mardin'de bayram namazı kılındı, cemaat tokalaşmadan dağıldı

Mardin'de bayram namazı kılındı, cemaat tokalaşmadan dağıldı Mardin'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayram namazı eda edildi.

31.07.2020 09:46 | Son Güncelleme: 31.07.2020 10:57

Mardin'de bayram namazı kılındı, cemaat tokalaşmadan dağıldı

MARDİN - Mardin'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayram namazı eda edildi. Korona virüs nedeniyle namaz sonrası vatandaşlar tokalaşmadan camiden ayrıldı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle tedbirlerle bayram namazı eda edildi. Mardin'de Fuat Yağcı Cami'sinde saat 05.52'de Kurban Bayramı namazı kılındı. Namaz sonrası dua edilip vaaz ve tekbirler verildikten sonra cemaatin tokalaşmaması için cami görevlilerince hatırlatmalar yapıldı.

Kurban Bayramı namazı sonrası korona virüs nedeniyle tokalaşmayan cemaat sosyal mesafe kuralına uyarak dağıldı.

Mardin'de bayram namazı kılındı, cemaat tokalaşmadan dağıldı

Kaynak: İHA

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